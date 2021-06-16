南投AZ開打首日「早上雨淋午後日曬」　7910位長輩辛苦完成接種

記者高堂堯／南投報導

日本政府捐贈的AZ疫苗，南投分配到18,000劑，其中75歲（原民65歲）以上民眾優先預約的1萬1304劑，今日在全縣13鄉鎮49處同步進行施打；但天公不做美，施打人數最多的草屯、南投市上午都下起傾盆大雨，午後卻又出大太陽，增加前往接種的老人家和家屬們不少困擾，所幸全天仍完成7910人、7成接種率，南投縣衛生局指出，19日前可全數施打完畢。

▲長輩施打疫苗時親人緊緊環抱，安撫不安。（圖／記者高堂堯攝）

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南投縣本次共規劃49處接種站，包括各鄉鎮市衛生所，縣府委託的8家醫院、28家合約診所，以及南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮和名間鄉等設在學校活動中心的5大接種站，預約民眾分批於上午或下午時段前往接種。

▲晚輩推著輪椅送長輩到南投市AZ疫苗接種站施打疫苗。（圖／南投縣政府提供）

其中草屯、南投市預計總施打人數達3711人，但上午7時許就開始降下滂沱大雨，午後卻又豔陽高照，許多長輩手拿著助行器、坐著輪椅，由家屬打著傘陪同冒雨前往現場排隊等候，汗雨交織、耗費更多體力精神；儘管如此，有些子女晚輩一路緊緊攙扶老人家，也有些在護理人員落針時環抱著長輩、安撫不安的情緒，畫面感人。

草屯接種站位在旭光高中空手道館，草屯衛生所主任簡宏謀說，民眾相當踴躍，為加速疫苗預防注射，比照日本宇美町模式快速施打，長者無須移動，由服務人員移動施打，確實比以往方式速度快，預約660人次在中午前如數打完；不過第一次施打，流程難免生疏，未來會再檢討改進，讓施打作業更迅速確實。

▲▼民眾冒雨前往草屯鎮接種站施打AZ疫苗，兒子緊緊攙扶不良於行的母親。（圖／記者高堂堯攝）

南投縣衛生局長黃昭郎也到各接種站關心長輩接種情形，他呼籲民眾，電話預約時都有告知施打時間安排在早上或下午，請民眾按照預約時間前往，不要提早到場，以維持社交安全距離。

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