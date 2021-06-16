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亞洲1國催打疫苗出狠招　不接種手機就斷訊！公務員7月起停發薪水

▲▼ 巴基斯坦人民接種新冠疫苗。（圖／達志影像／newscom）

▲自疫情爆發以來，巴基斯坦已有近100萬人確診新冠，近2.2萬人病逝。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

位在南亞的巴基斯坦新冠疫苗接種速度緩慢，當地地方政府祭出強硬手段，包括在2省份切斷手機網路服務，針對部分尚未施打疫苗的公務員停發薪水。

紐約時報報導，巴基斯坦如今面臨的新冠疫苗接種工作困難重重，因為當地對於施打疫苗後出現的副作用陰謀論廣為流傳。當地卡車司機伊桑艾哈邁德（Ehsan Ahmed）直言，「我聽說有人打了新冠疫苗之後，會在2年後死掉，這就是為何我們25人大家族之中，沒有人自願去打疫苗的原因。」

依據巴基斯坦政府所訂下的疫苗接種目標，是要在今年年底完成4500萬人至6500萬人施打，近日也宣布11億美元採購新冠疫苗。然而統計顯示，即便早在今年2月3日就開始展開疫苗接種，但截至本月15日，全國僅約300萬人完全接種疫苗，而這個數字不到總人口的2%。

▲▼ 巴基斯坦人民接種新冠疫苗。（圖／達志影像／newscom）

為了讓人民接種新冠疫苗，人口最多的省份旁遮普省及面積第3大的信德省地方政府宣布，計畫讓拒絕施打疫苗的居民手機斷訊，但截至目前並未公布何時生效或執行。信德省官員表示，「政府正盡全力讓人民打到新冠疫苗」，但拒絕接種疫苗的行為不可接受。

與此同時，信德省地方政府已向當地財政機構發布指示，針對尚未施打新冠疫苗的公務員，自7月開始停止支付薪水。

事實上，巴基斯坦過去始終走不出疫苗假消息盛傳的陰霾，即便疫苗已被證明有效，但民間接受度並不高。舉例來說，許多父母拒絕讓孩子們接種小兒麻痺症疫苗，誤以為施打疫苗對人體有害，更覺得這是美國讓當地人絕育的手段之一。

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