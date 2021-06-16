新北再添第3例　板橋69歲男打完AZ隔天過世

▲板橋1男子施打疫苗完隔天過世。（示意圖／記者陳雕文翻攝）



記者蘇晏男／新北報導

新北市15日起為85歲以上在籍市民施打日本提供的AZ疫苗，而住宿型長照機構及洗腎病患，則由新北市200隊疫苗接種機動車輛提供專業服務。然而，新北市衛生局16日下午證實，板橋1名69歲男子昨日在某養護中心接種疫苗後，今天上午身亡，且死者生前有包含高血壓、糖尿病等多重慢性病。這也是新北市第3起接種完疫苗後死亡的案例。

針對接種疫苗後死亡案例，新北市衛生局長陳潤秋16日在防疫記者會中表示，目前有兩個案例，兩人當場施打疫苗後沒有任何不適，其中一位回家後出現不適狀況，另一位則完全沒有，今天發現死亡，不過，因兩名死者都有長期慢性病，死因尚待釐清。

待記者會結束後，又傳出一名男子在施打AZ疫苗後身亡的案例。新北市衛生局稍早證實，6月16日板橋衛生所今日通報，一名69男子於15日至某養護中心接種疫苗，該男為受照顧者本身患有多重慢性病，包括高血壓、糖尿病、十二指腸潰瘍等，今日上午死亡。

至於前兩個案例，衛生局進一步透露，案例一為一名88歲男性，他於15日到新市國小接種站接種，今日早上淡水衛生所接獲家屬通報死亡；案例二為一名81歲女性洗腎患者，16日在洗腎診所接種疫苗後，返家時出現不適症狀，其家屬立即送往淡水馬偕醫院急救，但仍不治，接著由家屬通報淡水衛生所。