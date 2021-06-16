新聞台搶進有線電視　NCC：沒有第二新聞頻道區塊政策



▲新聞台是有線電視熱門頻道（示意圖／記者周宸亘攝）



記者陳世昌／台北報導



新聞台積極搶進有線電視，近期除了三立iNEWS、華視新聞資訊台入主CH48、CH52，還有《鏡電視》新聞台、台數科今年重新提出的《台灣生活新聞》頻道， 以及《東森亞洲新聞台》，目前都處在補件行政審查程序中。NCC16日強調，目前有線電視CH48-CH58已形成「新聞頻道區塊」，除此之外並沒有推動成立第二新聞區塊的政策。



大台中有級電視日前頻道異動，將《寰宇新聞台》移頻CH85，使得該系統台 CH84~CH86播出3個類新聞頻道，形成第二「新聞頻道區塊」，引起NCC委員關切，令NCC懷疑是單一系統的決定？還是整個產業界要一起考量做改變？大台中表示，目前並沒有與其他業者共同規劃，僅是自己內部規劃。





▲新聞台是有線電視熱門頻道（示意圖／記者周宸亘攝）（圖／記者周宸亘攝）



NCC發言人翁柏宗表示，其實大台中有線電視的規劃也不符合區塊化性質，因為大台中有線電視將《寰宇新聞台》自CH116移至CH85，串連CH84~CH86，形成類新聞頻道區塊，但目前的CH84播出《大台中人文台》屬於地方頻道，CH86播出《威達超舜生活台》，也是有部份內容是製播地方新聞，都不算是全新聞頻道，



翁強調，有線電視目前在CH48-CH58之間是新聞頻道區塊，除此之外，NCC並沒有第二新聞區塊的政策。簡單的講，並沒有新的新聞台區塊化的問題。