NCC通過台數科等8家有線電視播出　華視新聞CH52市佔1／3



▲《華視新聞資訊台》爭取入主有線電視CH52台，迄6月16日獲NCC許可播出的有線電視系統達23家，訂戶數市占達36.4%（圖／記者湯興漢攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC16日許可台數科集團及北港、大台中數位等共8家有線電視系統經營者申請CH52播出《華視新聞資訊台》，該頻道在全國有線電視收視戶可望達到176萬戶，CH52市佔36.4%。



《中天新聞台》自去年12月12日自有線電視CH52下架後，目前CH52已有中嘉集團旗下吉隆等12家，以及聯維、寶福、南國等，合計共15家約123.4萬戶(2021Q1)，定頻播出《華視新聞資訊台》，台灣數位光訊科技集團（台數科）旗下6系統、獨立系統北港、大台中，共52萬5992戶申請案16日獲NCC許可之後，《華視新聞資訊台》全國收視戶可達176萬戶，CH52市佔36.4%。





▲台南新永安有線電視公司(示意圖／NCC提供)

NCC表示，台數科集團所屬台灣佳光、大屯、佳聯、中投等4家系統與北港、大台中數位有線電視，是申請將《華視新聞資訊台》由免費頻道改為基本頻道並移動至CH52；台數科集團所屬新永安、大揚系統則是申請新增《華視新聞資訊台》頻道，於CH52播出。