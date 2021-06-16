美國親戚嫌台灣醫療！他「超紓壓連環噴」嗆爆：那你回台看X小牙醫

▲疫情爆發後醫護忙翻。（圖／嘉義市政府提供）

記者黃可昀／綜合報導

台灣守了1年多本土疫情大爆發，病毒來得又快又猛，醫療量能也一直處於緊繃狀態，不過多數人都能遵守防疫指引、體恤一線人員辛勞，偏偏有些人喜歡說風涼話，享用台灣醫療資源，同時又一邊嫌棄，讓自家人都看不下去直接開噴！

一名男子在臉書社團「爆怨2公社」貼出對話，長期住在美國的親戚昨天傳LINE說「台灣的醫療制度怎麼會這樣，好像越來越誇張耶，真的蠻失望的。」原PO看完只淡淡回了一句「然後呢？」對方接著說自己在美國都打完疫苗了，在台灣的家人要好好照顧自己，原PO看到這瞬間怒火中燒，猛批「對醫療制度失望？那你年初不是才從美國回台灣看牙醫嗎？對醫療失望怎麼不在美國看牙醫，回台灣看X小？」

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▲美國親戚嫌台灣醫療資源被嗆爆。（圖／翻攝自爆怨2公社）



面對原PO如此憤怒強硬的回應，親戚頓時也覺得有點惱羞成怒，回嗆「講話沒必要那麼直接吧，看牙醫關你什麼事？」還說自己要不要回台灣看醫生是他的事，與原PO無關，不過原PO仍憤怒地說，「平常也沒在台灣，要用醫療資源才會回台灣，你不是對醫療失望嗎？那就不要回來用醫療資源呀！」

網友看完都大呼過癮，「講不過人家的人通常比較會回：講話沒有必要這樣」、「他只是單純覺得台灣健保俗擱大碗，路邊攤的錢可以吃滿漢全席」、「他本來要跟你炫耀自已打完了，卻被炮哈哈」、「我也有這種移民國外的親戚，平時對台灣嫌東嫌西，但需要用到健保(牙醫、健檢、手術)時就專程飛回來，就他們最聰明」、「我覺得你的回話超級讚，看了好紓壓。」