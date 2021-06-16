快訊／再添1死！　台中60歲腎臟癌男打完疫苗身亡

記者游瓊華／台中報導

台中市驚傳兩名長者接種完AZ疫苗後死亡消息，台中市政府又宣布一名護理之家住戶、60歲邱姓男子注射完疫苗身亡，衛生局表示，該名男子有腎臟癌以及糖尿病，但詳細死因與疫苗是否相關，還要進一步追查。

衛生局長曾梓展表示，包括兩名長者以及邱姓護理之家住戶，3人都在昨（15）日施打疫苗，3人死因都尚未確定是否跟疫苗有關連性，因為根據文獻，疫苗打完半個小時有症狀出現，才能確定跟疫苗有關連性。

台中市政府衛生局稍早公布資料表示，南屯區蔡姓90歲阿嬤有阿茲海默症病史，近年都在醫學中心就診追蹤，近三個月先後因泌尿道感染及胸椎骨折就醫住院，昨(15)日上午接種AZ疫苗後，出現發燒、口渴，補充水分後失去意識，晚間送急診，抽血檢驗初步顯示心肌有極度缺氧的狀況，搶救無效。另外阿嬤也有進行COVID-19快篩，結果為陰性，急診醫師已向陪同就醫的家人說明。

此外，西區的94歲林姓阿公有阿茲海默症、糖尿病、高血壓等病史，昨日上午接種返家，今早家人發現已無生命跡象。

針對市民接種AZ疫苗可能發生不良反應或死亡，曾梓展表示，衛生局獲報後將立即聯繫接種或就醫單位，於疫苗接種後不良反應通報系統（VAERS）通報，並協助家屬提出救濟申請，衛生局受理申請後會調閱病歷等相關資料，再將申請書及病歷等送至衛福部委辦的社團法人國家生技醫療產業策進會審議，審議期預計3至6個月。

曾梓展強調，從防疫觀點，市府配合中央鼓勵民眾施打疫苗提升防護力，但依據衛福部疾病管制署的COVID-19疫苗接種計畫說明，對於疫苗成分有嚴重過敏反應史，或對於先前接種的第一劑如果有嚴重過敏反應，第二劑就不建議施打。

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