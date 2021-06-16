美俄峰會今登場　CNN揭「無聯合記者會」內幕：不想給普丁舞台

▲拜登將在格林威治時間16日上午11時（台灣時間16日晚間7時）與普丁見面會。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登即將於16日在瑞士日內瓦與俄羅斯總統普丁會晤，儘管美俄均表明希望能透過會談建立更穩定的關係，但如今雙方之間存在許多分歧，包括選舉干涉、網路駭客、武器控制及烏克蘭等議題，預料此次會談難以取得突破性成果。此外，CNN報導，美俄不召開聯合記者會的決定，是由美方推動，主要是不想給普丁展示的舞台。

▲美國總統拜登。（圖／路透）

路透報導，拜登將在格林威治時間16日上午11時（台灣時間16日晚間7時）與普丁見面，外傳2人會談時間將持續4至5小時，美國國務卿布林肯、俄羅斯外交部長拉夫羅夫及翻譯人員也將會出席會議，由雙方幕僚接續展開大型工作會議，但已知此次峰會並不包括任何餐會，拜登、普丁料將各自舉行記者會。

但美國高級官員在空軍一號上透露，「我們並不指望此次會晤能有什麼成果」；普丁外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）則說，「我不確定是否會達成任何協議。」

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

分析指，美俄峰會不召開聯合記者會，是雙方關係緊張的訊號之一。另據CNN，不舉行聯合記者會的決定由美方推動，俄羅斯曾爭取共同召開記者會，但被美國拒絕，就是不想重蹈2018年前總統川普在芬蘭赫爾辛基舉行峰會當時的狀況，給普丁發揮的空間。

CNN進一步提到，美方相當在意普丁想表現得比拜登看起來更勝一籌，因此避免2人在公開場合針鋒相對的狀況。

事實上，美國與俄羅斯多年來雙邊關係持續惡化，特別是歷經2014年俄羅斯併吞克里米亞、2015年干預敘利亞，以及俄方公開否認的干涉2016年美國大選等事件；到了今年3月，拜登稱普丁是「殺手」（killer）一事也加深雙邊分歧，俄羅斯為此召回駐美大使進行磋商，美方則在4月召回大使，雙方迄今尚未返回崗位。

美國智庫卡內基莫斯科中心總監特列寧（Dmitri Trenin）認為，從積極層面切入，「日內瓦會議主要在確保美俄之間不會發生實質性衝突，從而避免軍事方面的衝突。」

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