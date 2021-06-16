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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美羅斯福號、中國遼寧艦「南海航線強碰」　富比世：戰時絕對開打

▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲中國大陸航母遼寧艦。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

中美的對峙讓印太地區成為熱點，《富比世》軍事記者就指出，中國的遼寧艦和美國羅斯福號航母（USS Theodore Roosevelt）在4、5月時，雙雙出現在南海海域，且航行路線強碰，彼此都在對方的射程範圍內，若此狀況是在戰時發生，雙方絕對會開打。

▲▼美國羅斯福號航母（USS Theodore Roosevelt）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國羅斯福號航母（USS Theodore Roosevelt）。（圖／達志影像／美聯社）

南海是現代空軍和海軍實力最集中的地區之一，也是全世界最動盪的地區之一。《富比世》軍事記者艾克塞（David Axe）報導指出，今年4月3日中國海軍第一艘航空母艦遼寧艦通過沖繩南部宮古海峽，並進入菲律賓海持續向南航行；此時一艘美國驅逐艦全程尾隨，接著遼寧艦繞過台灣東部海岸，到了10日抵達南海。

美方在同一天讓羅斯福號航母從反方向進入南海，美軍兩棲突擊艦馬金島號（USS Makin Island）也沿著同樣航線前進，而馬金島號搭載著F-35B轟炸機，讓美軍這個最強大的海軍編隊和遼寧艦在同個打擊距離內。

同一時間，菲律賓海軍、空軍、海岸警衛隊和漁業保護部隊也在呂宋島西岸巴拉望（Palawan）周圍海域，驅趕200艘疑似隸屬於中國民兵組織的中國民船。

艾克塞從路線圖指出，這三支艦隊沒有發生任何衝突，但若是在戰時，肯定會是一場大戰，而這也會是這片水域自二戰以來最具破壞性的海戰。

遼寧艦隨後在4月底返回青島，羅斯福號和馬金島號也在同一個時間離開西太平洋。不過就在遼寧艦剛航返時，它的姊妹艦、中國大陸首艘國產航母「山東艦」就立刻離開海南島港口，前往南海進行空軍聯隊訓練，持續展現軍事實力。
 

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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