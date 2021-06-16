美死亡人數破60萬！Delta變種佔10%恐大爆發　紐約做到1事成功解封

▲紐約州長古莫宣布，即時取消州內的多數防疫措施。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國紐約達成70%成年人口接種至少1劑新冠疫苗的目標，州長古莫（Andrew Cuomo）15日宣布，即時取消州內的強制措施，讓人們的生活恢復正常。然而，印度變種病毒（Delta）肆虐的美國，死亡人數在15日突破了60萬大關，疫苗接種率也有下降趨勢，讓人們對該國的疫情愈發擔憂。

綜合路透社等外媒報導，曾是美國疫情重災區的紐約州，已有70%的成年人口接種至少一劑新冠疫苗，在過去的7天內，每日平均新增確診病例也下降到約430宗，達到疫情以來最低記錄，因此州長古莫15日宣布，即時取消州內所有對餐館、商店和企業的防疫限制措施。

▲紐約在15日舉辦煙火大會慶祝解禁。（圖／達志影像／美聯社）

解禁後，商店無需再為進入的顧客量體溫或監察顧客是否有感染病徵、餐廳不再有人數上限、餐桌之間也不必相隔2公尺，不過特定限制措施仍會依美國疾病管制與預防中心（CDC）指導方針被保留。人們在搭公共交通工具，或進入學校、醫院及大型體育場館等地時，仍需戴口罩，而未接種疫苗的人也必須在室內戴口罩。

隨著疫情趨緩、疫苗覆蓋率提高，美國多州都已放寬或取消州內的限制措施，然而據路透社與BBC報導，美國染疫而死的人數在15日突破了60萬大關。外媒也觀察到，美國的疫苗接種率已從4月中的高峰明顯下滑，讓美國總統拜登要在7月4日前，讓美國70%成年人至少施打1劑疫苗的目標，面臨巨大挑戰。

▲美國疫苗接種率有下滑趨勢。（圖／路透）

據CNN報導，美國目前約有10%的新冠病例，與印度變種病毒（Delta）有關，美國食品藥品監督管理局（FDA）前局長哥特里布（Scott Gottlieb）最近也預測，傳染力更高的印度變種病毒（Delta），很有可能會變成美國未來的主要病毒，因此他再次強調，人們必須接種疫苗來保護自身，並戰勝與病毒的戰役。

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