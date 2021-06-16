今增167例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布167例、18例死亡。本土個案中以新北市65例最多，其次為台北市50例。指揮官陳時中表示，目前苗栗縣在針對高風險人員採檢，今天苗栗新增21例，其中有20例是已經被隔離開，再度採檢出來的。

今日新增167例本土病例，為85例男性、82例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月1日至6月15日。個案分佈以新北市65例最多，其次為臺北市50例，苗栗縣21例，桃園市14例，花蓮縣8例，新竹縣5例，基隆市2例，高雄市及臺中市各1例。其中雙北地區以外縣市52例中，48例為已知感染源、4例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

另外，今日新增18例死亡個案，共計為男性9位、女性9位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月7日至6月10日，確診日介於5月15日至6月11日，死亡日介於6月6日至6月14日。

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▲0616確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

▲0616死亡個案，點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月14日累計公布11,907位確診個案中，已有6,373人解除隔離，解隔離人數達確診人數53.5%。

指揮中心統計，截至目前國內累計937,150例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含914,861例排除），其中13,409例確診，分別為1,161例境外移入，12,195例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另新增2例空號 （案12511、12767），累計94例移除為空號；確診個案中478例死亡。







▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）