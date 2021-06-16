影／強風吹倒路樹橫躺鐵軌！桃警急通報1小時排除　影響7列次755人

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局16日上午接獲報案指出，桃園區國際路鐵路平交道旁大樹遭強風吹倒在鐵軌上，恐影響列車安全，員警立即通報台鐵，此時平交道警示燈響起且橫桿放下，員警立即按下緊急鈕提醒列車注意，台鐵人員會同鐵路警察與桃警合力將倒塌路樹排除，避免列車誤撞發生危險；台鐵表示，整起路樹倒塌事件於上午11時39分完成排除，影響約7列次、755人。

▲台鐵桃園區至內壢路段，16日上午10時許發生路樹被強風吹倒，倒臥在鐵軌意外，桃園警分局龍安派出所員警趕緊通報鐵路局處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台鐵桃園區至內壢路段，16日上午發生路樹被強風吹倒，桃園警分局龍安派出所員警趕緊通報鐵路局處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局龍安派出所上午10時18分接獲民眾報案，位於桃園區國際路平交道往中壢南下鐵軌旁大樹遭強風吹倒，橫躺在鐵軌上，已嚴重影響列車安全，值班警員黃泓翔聯繫線上員警張哲維、蔡政諺火速趕往現場，此時平交道警示燈響起，橫桿緩緩放下，列車即將通過平交道，張員立即按下緊急鈕，蔡員則呼叫所內通報鐵路局等相關單位派員協助，台鐵列車經過通報後，在平交道前緩緩停下。

▲台鐵桃園區至內壢路段，16日上午發生路樹被強風吹倒，台鐵工務段人員在現場進行路樹移除作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台鐵表示，該處路樹倒塌處位於桃園區至內壢間國際路平交道（K59+865）致西正線不通，台鐵緊急調度改為東正線單線雙向行車，經工務單位派員處理，將路樹切除後移出鐵軌處，整起事件於上午11時30分完成移除，11時39分解除該路段慢行恢復正常行駛，總計影響7列車、148分約755人。

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