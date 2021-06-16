5人煮4包泡麵遇「一鍋怪現象」　內行人妙答：香腸切盤也會

記者黃翊婷／綜合報導

有些人習慣用鍋子煮泡麵，還可以順便加點青菜、雞蛋等配料，但一名網友15日在臉書「爆廢公社二館」提問，為什麼泡麵一人一碗時都能吃完，煮成一鍋就會剩下，「只有我遇見這麼奇怪的現象嗎？」沒想到這個問題意外引起大家討論，還有不少網友表示贊同，「我之前也想過這個問題！」

▲原PO對「泡麵煮成一鍋就會吃剩」的狀況感到不解。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，明明自己一人煮一包泡麵都能吃完，3包煮成一鍋給5個人吃也能吃完，「為什麼4包煮一鍋5個人吃不完？只有我遇見這麼奇怪的現象嗎？」他接著自嘲，這個現象只有在煮給別人吃的時候才會出現，或許最有可能的原因是他煮的泡麵不好吃。

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有趣的是，其他網友看完原PO的問題，紛紛留言表示贊同，「我之前也想過這問題」、「這是真的」；還有人半開玩笑說，「小時候教過啊，一根筷子好折斷，3根筷子折得斷，4根筷子折不斷，是的，泡麵團結了」、「香腸原理，5人5根可以吃完，切成一盤通常就吃不完」、「像我一份披薩切8片吃不完，切4片我就可以」。

也有部分網友認真分析，可能是因為煮過的麵吸滿湯汁，讓人更有飽足感，或者是煮成一鍋之後，大家會下意識幫別人留一些，不是真的吃不完，下次原PO不妨嘗試直接分成5碗裝，說不定就能解決這個問題了。