「阿北出事啦」！手機狂拍QRCode　他一看傻眼：滿滿照片

▲阿伯手機裡有著滿滿的QR Code照片。（圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版）

記者陳怡靜／綜合報導

國內疫情升至三級警戒，進出公共場所都須實名制，政委唐鳳推出「簡訊實聯制」，只要拿出手機掃一下即可通關，不過這對於不熟悉智慧型手機操作的長輩而言，可說是一大難題。就有網友發現，一名阿伯卡關許久，他接過手機一看發現，裡面竟然滿滿的QR Code照片，讓他哭笑不得，「阿北出事了！」

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享，他說遇到一位阿伯來店裡，很努力的拿起手機對準QR code，卻遲遲未能成功。阿伯苦惱地將手機拿給他查看，這下才發現原來阿伯只是對著QR Code拍照，並沒有將資料傳送出去，所以手機相簿裡充滿著各式QR Code照片。

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▲阿伯並不是掃描QR Code，而是用拍照的方式。（圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版）



原PO說明，已經有向阿伯教學正確的使用方法。貼文一出，立刻引發熱議，網友們紛紛笑回，「另類的實名制」、「阿北太可愛了」、「失聯制」、「沒毛病，阿北就去了這些地方」、「阿伯也是很認真防疫的」，也有許多人大讚，「起碼阿北願意配合，有些嫌麻煩還會碎碎念」、「雖然方法不對，但他知道要遵守規則」。

▲網友們看完紛紛笑回。（圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版）



行政院政委唐鳳開發「1922簡訊實聯制」系統，只要5秒鐘就能輕鬆掃描QR Code通關，最大的特色是簡訊完全免費、不用加入會員、不用特殊設備、民眾不留個資，簡訊記錄留給電信業者，僅供指揮中心疫調使用。