賣命站第一線卻被砍！她見急診室「1公告」不捨醫護：心酸酸的

▲市長侯友宜到醫院探視被砍傷的護理師。（圖／新北市府提供）

實習記者陳培鈞／綜合報導

雙和醫院3護理師遭砍傷事件震驚社會，新北市長侯友宜及衛福部長陳時中都出面譴責暴力行為。不過醫護人員被暴力對待並非罕見，有些醫院甚至會貼出「杜絕暴力」的公告。一名網友即分享在醫院急診室看到的告示，讓她難過的說「看到這張圖，心酸酸的」。

一名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文，貼出一張嘉義市天主教聖馬爾定醫院的海報，只見上面畫著一名鼻青臉腫的護理師，標語則寫著「請幫我打氣，別拿我出氣」、「杜絕醫院滋擾事件」，讓原PO難過的表示，「在醫院急診室裡看到這張圖，心酸酸的」。

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▲嘉義市天主教聖馬爾定醫院的這張海報，加上近期的砍傷醫護事件，不免讓人心酸。（圖／擷取自爆料公社）

網友看圖後，也聯想到雙和醫院的事件，紛紛留言怒罵，「不配合的病人直接電擊吧，不能讓他死，起碼讓他痛」、「應該在健保卡上註記，毆打醫護人員，可以不必治療」、「很扯耶…這種人真的還是直接死刑好了，疫情嚴重的情況下，還這樣對待醫療人員」、「抓到以後直接火化，骨灰也別安置了，看是要隨風飛還是當垃圾丟了都好，如果這種人都不嚴懲，那以後誰敢當醫護」、「醫護人員以後改配槍好了，搗亂的直接槍決」。

也有醫護人員在裡下回覆道，「在大家害怕病毒侵襲的時候，我們無所畏懼的把自己放在病毒窟，只為了大家的健康努力，在大家埋怨我們動作慢的時候，請體諒護理人員的人力不足及分身乏術，你的一句辛苦了，我們會感到驕傲自己是護理人，我們很勇敢的守護大家。」