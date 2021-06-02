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晚上7:30經過北車！站前地下街「整條一望到底」　他秒嘆：真慘

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO貼出地下街的照片，直呼「真慘！」（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情爆發時，蘆洲「獅子王」去過台北地下街Y區，雖然馬上進行消毒，不過考量疫情嚴峻，台北地下街18日就宣布自主停業。就有一位男網友在晚上7點半拍下一張Z區地下街（台北站前地下街）的照片，照理來說是最熱鬧的時間，但此時鐵門卻已經通通拉下，而且一個人影都沒有，讓他忍不住直呼「真慘！」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，「真慘。傍晚7:30下班的台北車站地下街！多少員工要失業了？」從照片中可以看到，原PO人是在Z區地下街，然而7點半這個人潮最多的時間點，放眼望去整條商店街，卻看不到任何人影，店家也將鐵門都拉下，甚至難得可以「見底」，但空得讓人感到有點詭譎。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲晚上7點半，地下街就像是空城一樣。（圖／翻攝自爆廢公社）

接著男網友不禁大吐苦水，「我都無薪假快11天了。你呢？」貼文吸引其他人留言回覆，「這是站前地下街！我們那條已經無薪假15天了」、「我到今天休了13天，帳單要來了，完蛋了」、「我都無薪假要一個月了」、「5/13 休到現在的路過……錢再賺就有，命只有一條」、「我無薪假快一個月了。」

還有網友大嘆，「只有一個慘字」、「我們百貨這邊，東區地下街也是全部都沒營業啊」、「這波服務業、餐飲業只有慘字來形容，不過製造業也沒好到哪去，成本一直漲 漲到老闆都快收了」、「這樣也好……表示大家在家防疫不亂跑」、「物流、理貨、外送都缺人，可以+-做，缺錢真的可以來，大家一起幫忙消化。」

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