PChome 24h購物卡貨近一個月　網友創粉絲團大譏哏圖多

▲受到疫情影響，PChome 24h購物大卡貨將近1個月，有網友成立「每日關心PChome 24h出貨進度」粉絲團，分享等貨心情。（圖／擷取自「每日關心PChome 24h出貨進度」臉書粉絲團，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

疫情延燒，讓台灣的宅經濟再度發威，各家網購通路訂單湧進，然而一向主打快速到貨的PChome 24h購物卻面臨大卡貨近1個月的窘境。近日有網友在臉書成立「每日關心PChome 24h出貨進度」粉絲團，不少網友曬出自己的訂單編號指出，「5/25（下訂）到現在還沒消息」、「16天了……韓國預購的衣服都收到了……」、「信用卡都扣款了，貨還不出耶，怎麼處理？」、「會有補償方案嗎？」再者，也有網友疑惑，如果商品保固日是從訂購日起算，後續若有問題是否會影響到退貨權益？然而，現今無論是以電話或信件聯絡客服也遲遲未收到回應，讓網友無奈笑說「廣告24hr，已經變成240hr了」。

▲▼網友分享彼此的訂購日和出貨進度，也有人製作迷因哏圖大譏。

針對卡貨問題，PChome 24h購物表示，目前造成出貨延遲的關鍵主要是因為訂單暴增，在倉庫人力有限、疫情期間也不便大舉增加人力的狀態下，出貨動能受限。不過，PChome 24h購物也強調，自6/7開始，產品頁皆有新增標示「預估出貨天數」，讓消費者評估後訂購，目前也會以民生、防疫等急需用品來做優先出貨，出貨塞車問題會陸續調整系統與調度。記者實際搜尋商品則發現，有些品項若是由廠商直接出貨，就不會有「預估出貨天數」可參考。

▲自6/7開始，由倉庫出貨的品項，會在頁面上新增標示「預估出貨天數」。（圖／擷取自「PChome 24h購物」）

至於網友擔心出貨延遲是否會影響後續的保固問題，PChome 24h購物表示，鑑賞期是以收到商品後隔日起算7天，PChome 24h購物的購買證明有記載出貨日，消費者日後可憑購買證明進行維修保固處理，並不會影響到消費者的保固權益。

而暫停客服電話加上信件遲遲未有回覆的問題，PChome 24h購物回應，由於目前因應防疫規格升級，啟動同仁分流、居家辦公政策，碰上訂單需求大量增加，民眾對於客服的需求也跟著倍數成長，目前針對消費者反應信件，客服人員主要皆以文字回覆，會盡全力為消費者處理相關問題。

此次出貨大延遲造成消費者不便，也讓不少網友期待是否會有補償措施？為此PChome 24h購物也強調，目前出貨都在不斷調整、全力出貨中，希望以盡快回歸正常的物流速度來回應消費者期待。

針對近期出貨情況，東森購物網則表示，雖因疫情造成訂購需求大幅攀升，也曾有訂單延遲1～2天，但目前均盡力協調各配合物流公司維持正常出貨，原則上「快配」仍維持當天出貨，一般訂單若是倉庫出貨則需3個工作天，近期因疫情配送難度增加以及各貨運量體爆增，目前配達率皆略受影響，可能也會出現比往常延遲3～4個工作天的狀況。不過，消費者在訂購時即可清楚看到何時可收到貨，或是預定出貨日期，僅少數商品受到供應商或生鮮蔬果產地影響，一有延遲出貨狀況也會在3天內主動告知消費者，務求疫情期間，滿足消費者各項需求，能夠安心在家，度過疫情難關。

▼疫情期間適逢618年中慶，東森購物網也盡力協調各配合物流公司維持正常出貨。