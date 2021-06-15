趕長途送貨、被人噴酒精　網紅心疼：我們的風險都是貨運員在分攤

▲物流人員工作量增，每天在和時間賽跑。（圖／記者李毓康攝，圖為物流人員示意圖，非報導當事人。）

記者陳俐潔／綜合報導

三級警戒實施之下，外送宅配成為大家購物的首選，而每日在外奔波的物流人員，也被認為是「接觸的高風險群」。網紅中古小姐在臉書發文，身在美國的她，透過電話訪談採訪台灣的物流業者，想探究「一般人不了解的物流情況」。

許多民眾只在乎自己的貨物何時送達，也有人將等待的怒氣發洩在第一線物流人員身上。中古小姐在訪談中舉例，有對夫婦訂了兩盒玉荷包，卻在吃剩半盒時要求退貨，並對客服開罵、責怪是運送過程失溫導致水果顏色不好看，並要求派物流人員將剩下半盒的荔枝收走，只因為自己不想「丟垃圾」。對廠商而言，退款也許能花錢了事，但對於物流來說，便是一趟不必要的「垃圾清運」。

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受訪內容中也提及，物流人員每兩天就要開一次「台北－花蓮」的行程，路途中休息站大多關閉（僅部分有開放）、超商餐廳也不外借廁所的情況下，許多司機只能忍耐，就連飲食都是在車上吃麵包速戰速決。

若是遇到載送蔬果的行程，更是與時間賽跑！物流人員通常一大早就上工，必須在一天內跑完所有指定路線，原因是蔬菜不耐放，今天預定要送的貨就是得送完。但好不容易送到收件人的地址時，還得聯繫、等待或是收件的管理室沒有冷藏空間得將生鮮擺著...。

▼不只物流人員，外送人員蹲地脫口罩吃飯的畫面也讓人心疼。

「沒有廁所上、沒有飯吃、沒有收件人、沒有冷藏區、沒有請謝謝對不起⋯」是第一線物流人員面臨到的情況，甚至有收件人一看到物流人員就拿酒精噴對方，用輕蔑語氣說「不用過來，你給我放遠遠的那邊就好」。

現居美國的中古小姐也分享，美國比台灣早一年經歷疫情嚴峻期，也都是靠著物流人員宅配或外送人員送餐，與其說心中充滿感謝更正確的說法其實是感恩，有一種自己已經欠了這兩家企業（物流及外送平台）很大恩情的感覺。

她也呼籲，若有餘裕的人，可以付些小費，畢竟我們的風險都是在外奔波的宅配人員幫忙分擔掉的，更舉例美國很多人家門口都會擺著礦泉水、電解質飲料以及食物的小籃子，都是感謝宅配人員的！一句感謝、一點心意都能夠讓這些辛苦奔波的人員感到溫暖。

許多網友看到後也紛紛同意要將心比心，更有網友提及韓國和日本也同樣因為物流量大，貨送不完。日曬雨淋的情況下，希望收件人能多加配合，理性溝通才能解決問題。

▼美國有些人家會在門口放置小籃子，提供一些食物飲料感謝物流、外送人員。（圖／取自粉絲專頁Mission: To Save）

