　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

趕長途送貨、被人噴酒精　網紅心疼：我們的風險都是貨運員在分攤

▲▼指揮中心9日公布最新疫苗施打順序名單，其中第7類對象新增「國家關鍵設施必要人員」，包括交通領域、運輸及倉儲業者，在新冠肺炎疫情維持三級警戒之下，物流外送需求大增，過程有高度染疫風險，交通部表示美食外送員等也屬於貨運、物流、倉儲的概念，目前正在研議釐清如何規納入第七類名單中,宅急便,送貨員,包裹,宅配,兼職,foodpanda,機車,宅經濟,戶外工作者。（圖／記者李毓康攝） 

▲物流人員工作量增，每天在和時間賽跑。（圖／記者李毓康攝，圖為物流人員示意圖，非報導當事人。）

記者陳俐潔／綜合報導

三級警戒實施之下，外送宅配成為大家購物的首選，而每日在外奔波的物流人員，也被認為是「接觸的高風險群」。網紅中古小姐在臉書發文，身在美國的她，透過電話訪談採訪台灣的物流業者，想探究「一般人不了解的物流情況」。

許多民眾只在乎自己的貨物何時送達，也有人將等待的怒氣發洩在第一線物流人員身上。中古小姐在訪談中舉例，有對夫婦訂了兩盒玉荷包，卻在吃剩半盒時要求退貨，並對客服開罵、責怪是運送過程失溫導致水果顏色不好看，並要求派物流人員將剩下半盒的荔枝收走，只因為自己不想「丟垃圾」。對廠商而言，退款也許能花錢了事，但對於物流來說，便是一趟不必要的「垃圾清運」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

受訪內容中也提及，物流人員每兩天就要開一次「台北－花蓮」的行程，路途中休息站大多關閉（僅部分有開放）、超商餐廳也不外借廁所的情況下，許多司機只能忍耐，就連飲食都是在車上吃麵包速戰速決。

若是遇到載送蔬果的行程，更是與時間賽跑！物流人員通常一大早就上工，必須在一天內跑完所有指定路線，原因是蔬菜不耐放，今天預定要送的貨就是得送完。但好不容易送到收件人的地址時，還得聯繫、等待或是收件的管理室沒有冷藏空間得將生鮮擺著...。

▼不只物流人員，外送人員蹲地脫口罩吃飯的畫面也讓人心疼。

「沒有廁所上、沒有飯吃、沒有收件人、沒有冷藏區、沒有請謝謝對不起⋯」是第一線物流人員面臨到的情況，甚至有收件人一看到物流人員就拿酒精噴對方，用輕蔑語氣說「不用過來，你給我放遠遠的那邊就好」。

現居美國的中古小姐也分享，美國比台灣早一年經歷疫情嚴峻期，也都是靠著物流人員宅配或外送人員送餐，與其說心中充滿感謝更正確的說法其實是感恩，有一種自己已經欠了這兩家企業（物流及外送平台）很大恩情的感覺。

她也呼籲，若有餘裕的人，可以付些小費，畢竟我們的風險都是在外奔波的宅配人員幫忙分擔掉的，更舉例美國很多人家門口都會擺著礦泉水、電解質飲料以及食物的小籃子，都是感謝宅配人員的！一句感謝、一點心意都能夠讓這些辛苦奔波的人員感到溫暖。

許多網友看到後也紛紛同意要將心比心，更有網友提及韓國和日本也同樣因為物流量大，貨送不完。日曬雨淋的情況下，希望收件人能多加配合，理性溝通才能解決問題。

▼美國有些人家會在門口放置小籃子，提供一些食物飲料感謝物流、外送人員。（圖／取自粉絲專頁Mission: To Save）

你覺得六都「打疫苗」工作從通知到施打做得最好？

 29
207
44
1871
205
1626

總計 3982 票。

ET快訊
快訊／今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」
LIVE／疫情有降溫希望？　陳時中最新說明
老婆快生了...男歌手開求職網「改當上班族」嘆：被疫情判死刑
菲律賓官方「否認要台灣疫苗」　他氣炸：收集東南亞打臉印章？
蔡英文已「全線開綠燈」！　郭台銘買BNT剩最後關鍵資料
快訊／高雄首例確診死亡　仁惠醫院男總務！曾隱匿麻將間足跡遭罰
沒排到疫苗不用生氣！　醫：「搶打AZ的人」過陣子可能會後悔
獨／女星領紓困金挨罵「怎麼有臉」　她揭藝人真實收入

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今增132例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光！

快訊／趨緩？今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」

風格私廚開張！西莎X LE CREUST 首創「寵物濾鏡」　私藏大禮＆滿額贈大方送

52.6萬交通運輸人員「優先打疫苗」　交部首批只分配到3.5萬劑

台中榮總貼心照顧腎友　「宇美町式」施打疫苗+專人追蹤

挺過兒染疫亡煎熬　彰化白牌司機94歲母看淡打疫苗

三級警戒持續「觀光業產值蒸發1280億」　這行收入掛零1年半

「黃金小莓果」營養大贏蘋果　挑選秘訣曝：外型飽滿勻稱

LIVE／日本將對台灣「加碼提供疫苗」！陳時中最新說明

飛美旅客爆量！華航宣布暑假安大略增班　擴大LA服務

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

換我守護你 感謝醫護最前線

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

王少偉「5566我沒有少過」：心跟大家同在　孫協志「人數不代表56」：你永遠都是啊！

今增132例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光！

快訊／趨緩？今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」

風格私廚開張！西莎X LE CREUST 首創「寵物濾鏡」　私藏大禮＆滿額贈大方送

52.6萬交通運輸人員「優先打疫苗」　交部首批只分配到3.5萬劑

台中榮總貼心照顧腎友　「宇美町式」施打疫苗+專人追蹤

挺過兒染疫亡煎熬　彰化白牌司機94歲母看淡打疫苗

三級警戒持續「觀光業產值蒸發1280億」　這行收入掛零1年半

「黃金小莓果」營養大贏蘋果　挑選秘訣曝：外型飽滿勻稱

LIVE／日本將對台灣「加碼提供疫苗」！陳時中最新說明

飛美旅客爆量！華航宣布暑假安大略增班　擴大LA服務

在家防疫悶壞了？水果四選一測煩躁程度　網驚：有準！

今增132例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光！

遊戲拚跨界！微軟Xbox發表冰箱、華碩ROG推出泡麵　宏碁掠奪者有能量飲料

沒了旅客！武陵農場生態大爆發　「稀有野生動物」現身

吳依霖曝單身落寞時刻　打石膏「5天沒洗澡」癢癢又臭臭

助400街友善行被封「活媽祖」！　鄭家純大讚：賈永婕才是真典範

快訊／趨緩？今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」

陳其邁視察開罵...新聞局長彎腰鞠躬　前韓市府官員曝內幕

林達／疫苗搶打之亂如何解？列國家財產造冊施打！

熱賣10年的唇釉又出新色　#白茶玫瑰仙氣爆棚絕對必收

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

關在家卻確診！　醫：錯誤防護反而感染

外出隨時注意這件事　醫：這是我判斷危險的方法

菲律賓來函「台灣EUA審過就認」　國產疫苗可望銷往東南亞

柯文哲一夜白頭！「對比照曝光」惹心疼

醫：要做三件事才可能終結疫情

菲律賓要我國產疫苗！「台灣EUA過了就直接打」　陳宗彥回應了

跟男友愛愛「隔天必尿道發炎」　正妹痛到哭

高雄疫苗開打動線亂！陳其邁怒飆2局長

打國產疫苗能不能出國玩？　高端高層說話了

他曝越南現況「控制疫情1關鍵」：台灣人太樂觀

「就要重回平靜生活了」　醫：端午節是台灣反攻D-Day

被列6大雙標金句！律師嗆：藍營執政我去年就死了

梅雨滯留鋒回來了！南北徘徊5天　降雨不亞於前2波

更多熱門

相關新聞

關島打疫苗詢問度高！業者曝3優勢

關島打疫苗詢問度高！業者曝3優勢

疫苗旅遊成趨勢，除了美西一線城市之外，由於關島日前宣布，計畫讓美籍旅客旅遊時能打疫苗。對此，旅遊業者表示，由於關島目前並未開放「非美籍」旅客入境打疫苗，雖有包機意願，但礙於政策，仍在觀望中，坦言「確實有難度」。

京站宣布周三營業時間再縮1小時

京站宣布周三營業時間再縮1小時

雲林20鄉鎮一早同步開打　鄉親讚：順暢速度快

雲林20鄉鎮一早同步開打　鄉親讚：順暢速度快

台大癌醫裝「超高通量PCR」　 他興奮夢想實現

台大癌醫裝「超高通量PCR」　 他興奮夢想實現

台塑麥寮六輕全員普篩畫面曝！遭爆「根本大型群聚」

台塑麥寮六輕全員普篩畫面曝！遭爆「根本大型群聚」

關鍵字：

物流人員外送員物流業疫情

讀者迴響

熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

台大醫揭高雄「特權族群」：陳其邁太過分了

陸選秀導師全是KPOP偶像出身！　韓網酸爆

關在家卻確診！　醫：錯誤防護反而感染

是她向賈永婕求募HFNC！曝最初對話「驚呆了」

外出隨時注意這件事　醫：這是我判斷危險的方法

菲律賓來函「台灣EUA審過就認」　國產疫苗可望銷往東南亞

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

柯文哲一夜白頭！「對比照曝光」惹心疼

醫：要做三件事才可能終結疫情

即／慘遭上噸玉米粒淹沒！嘉義男無呼吸心跳

賈永婕究竟有多強？婚紗王國「只花2年千萬回本」

超準剪指甲心理測驗！秒看真實個性　

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面