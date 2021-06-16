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2張圖剖析重症率、致死率　陳建仁：疫情已受到明顯控制

▲▼台北市小英之友會「熱情英友 熱血相挺」 記者會12/28假血液基金會南海捐血室舉行，前副總統陳建仁蒞會致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲前副總統陳建仁。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蔡文鈴／台北報導

我國新冠肺炎疫情自5月爆發以來，每周確診病例數皆破百人，而在實施三級警戒後，近日疫情已稍稍趨緩。對此，前副總統、前衛生署長陳建仁自製兩張圖表分析「重症率」、「致死率」，並肯定在全民共同防疫的努力下，疫情已受到明顯控制。

陳建仁指出，從發病日流行曲線來看，中央流行疫情指揮中心在5月15日宣布三級警戒，前兩週每日確診病例數約在500-600人，接下來兩週約為300-400人，本週約為100-200人。可見在全民團結一心、共同防疫的努力下，疫情已受到明顯控制。大家仍要持續力行各項防疫作為，才能盡快使每日確診病例數再降至百人以下。

陳建仁分析如下：

4月20日發現SARS-CoV-2 B.1.1.7變異株的確診病例以來，由於該變異株傳染力很強，不斷擴散蔓延開來，從華航機組人員及諾福特員工聚集、獅子會員聚集、宜蘭遊樂園聚集，到萬華茶藝館聚集，確診病例數不斷飆升。

一波B.1.1.7變異株的流行，截至6月13日，共有11,636名確診病例，425名死亡個案，致死率為3.7%。表1是今年4月20日至6月13日的年齡別COVID-19重症率和致死率。這兩項指標都與年齡密切相關，隨著年齡的增加，呈現快速上升。

▲▼陳建仁分析此波疫情重症率及致死率。（圖／翻攝陳建仁臉書）

▲陳建仁分析此波疫情重症率及致死率。（圖／翻攝陳建仁臉書，下同）

重症率和致死率，在0-9歲年齡層分別是0.3%和0%，而在80歲以上年齡層分別是43%和27%，最高與最低年齡層相比超過百倍。目前接種疫苗的優先順序，是依據「感染風險」和「重症或死亡風險」來排列。就重症或死亡風險而言，從高齡長者先打疫苗，再依序隨年齡下降，最後排到壯年及青年人，是很合宜的。

在4月19日以前，我國累積1,076名確診病例，11名死亡個案，致死率為1%，這些確診病例中很多是境外移入的青、壯年人；而4月20日以後的確診病例，很多是本土感染的中、老年人，這是最近致死率大幅增加的主要原因。

表2比較了4月20日前後的本土確診病例的重症率和致死率，由於4月19日以前只有77名本土病例，因此將年齡合併成0-49、50-69、70+三組。在50-69和70+兩年齡層的重症率或致死率，都是4月19日以前，高於4月20日以後。

▲▼陳建仁分析此波疫情重症率及致死率。（圖／翻攝陳建仁臉書）

在這新一波的流行，50歲以上的確診病例高達55%，所以致死率就會高出全球的致死率。但要比較不同國家致死率的差異，需比較年齡別或年齡標準化致死率，才可以排除不同國家確診病例之年齡分佈不同的影響！

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