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「拿到240名長者名單嚇到」　西園醫院恢復疫苗接種：無意造成困擾

記者袁茵／台北報導

台北市15日、16日上午開放有透過網路預約的85歲以上長者，以及65歲以上原住民進行疫苗接種，預計16日下午開放沒網路登記的長者施打；西園醫院15日深夜張貼公告，提及北市衛生局疫苗配送不及，所以要取消16日上午接種，引發外界熱議。對此，西園醫院16日表示，原本是擔心名單人員無法消化，造成群聚，好在16日上午已拿到疫苗，如期9時分流施打。

▲台北市萬華區爆發新冠肺炎疫情，西園醫院成立快篩站，民眾大排長龍。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市萬華區爆發新冠肺炎疫情，西園醫院成立快篩站，民眾大排長龍。（資料圖，非文中排隊施打疫苗之長者／記者林敬旻攝）

西園醫院15日深夜於臉書張貼公告，提及「6月16日原排定服務萬華區：忠德里、和德里之85歲長者的疫苗接種服務。疫苗未能配送到院，很抱歉通知，6月16日上午暫停施打，下午需待疫苗派送到貨，再由里長廣播通知施打。請忠德里、和德里長者先在家靜候通知，造成不便敬請見諒。」

▲▼西園醫院。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲西園醫院原公告將取消16日疫苗接種。（圖／翻攝自西園醫院臉書）

針對西園醫院稱，北市府疫苗配送不及，因此取消16日上午接種，台北市政府發言人陳智菡16日強調，北市府早已規劃並多次向外說明，台北市85歲以上未預約長者，皆統一於16日下午開始進行接種；北市府會於15日晚上或16日上午配送疫苗，全台北28家醫院做法一致。

陳智菡指出，15日下午在會議上，西園醫院代表表示該院希望提前，北市府現場即已明確告知，全市做法一致，會統一配送疫苗，以避免混亂，西園醫院當時也清楚此一訊息。西園醫院逕自更改時程，向里民廣宣，準備不及，卻又卸責於北市府之說法，已嚴重誤導視聽，深表遺憾。

陳智菡表示，請未預約的長者仍依通知單上時間赴醫院依序施打疫苗，各院疫苗皆已分配完成，北市85歲以上長者皆可接種完畢，無須擔心疫苗不足，影響權益。

▲▼台北市長柯文哲前往濱江市場視察傳統市場人流管制情形,抵達時不願受訪,由市府發言人陳智菡代為受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲北市府發言人陳智菡。（資料圖／記者李毓康攝）

對此，西園醫院16日受訪時回應，該院一個時段量能約能服務100名長者，根據市府規劃，16日下午要開始幫非預約長者施打疫苗，然而北市衛生局提供的名單卻有240多名長者，由於擔心無法消化、造成群聚，因此和里長、北市衛生局有討論，盼能提早於16日上午開始接種。

西園醫院指出，無意造成北市府困擾，但擔心下午才開始打，會造成堵塞，幸好16日上午8時已拿到疫苗，將如期於9時開始準時分流施打。

而西園醫院也緊急於臉書更新公告，提及「萬華區忠德里、和德里85歲長者疫苗接種服務，疫苗已於早上到院開放施打，上午場報到時間至11時30分，下午場報到時間為下午2時至4時30分，造成不便，敬請見諒。里長里幹事辛苦了，疫情期間，我們彼此多些體諒，一起加油！」

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