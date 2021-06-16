快訊／「立法院是合議制」　游錫堃：我會盡最大努力紓困預算三讀　

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，立法院自7日起召開臨時會，力拚18日三讀通過紓困4.0特別預算案。對於是否有信心如期過關，立法院長游錫堃16日受訪時表示，立法院是合議制，所有黨團的意見都非常重要，相信大家都能夠共體時艱，最後一定會讓特別預算案通過。

行政院會3日通過紓困4.0特別預算案，包含企業紓困、孩童家庭防疫補貼等，歲出規模為新台幣2600億元，全數以舉借債務支應，送請立法院審議。民進黨立法院黨團於4日提案，提請立法院6月7日至18日召開臨時會，處理紓困4.0特別預算案等案，力拚18日完成三讀。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃16日受訪時表示，立法院是合議制，所以黨團的意見都非常重要，不過站在國會行政的部分，他會盡最大的努力協商，尤其大家都知道，這個預算案非常重要，事關國人抗疫、防疫，所以大家應該都能夠共體時艱，最後一定會讓它通過。

此外，國民黨立委葉毓蘭日前提案，主張文化部應將藝文工作者紓困補貼，從補助8個月改為3個月，比照其他部會辦理，避免產生不公問題，引來台灣基進桃園黨部執行長藍士博批評是「扼殺藝文發展」。

對此，游錫堃則說，任何一個委員、黨團提出來的意見，應該都要予以尊重，「我站在國會行政立場，是尊重他們的意見」。

游錫堃認為，立法院是合議制，只要經過努力的協商，大家把相關意見討論清楚，讓不同的意見能夠盡量減少，相信到最後一定能夠讓抗疫、防疫的預算通過，他一定會想辦法盡最大的努力，讓行政院送來的預算能夠通過。

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