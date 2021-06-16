　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

組團出國打疫苗就開罰　趙少康：有什麼好罰？老人都跟老人搶

▲台北市85歲以上長者排隊施打日本捐贈新冠肺炎AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市85歲以上長者排隊施打日本捐贈新冠肺炎AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗短缺，傳出有旅行社開出出國打疫苗團，主打輝瑞疫苗。但交通部觀光局強調，去年3月就公告旅行社暫停組團出國旅遊，組團出國打疫苗違法，情節重大者廢止營業執照。對此，中廣董事長趙少康強調，法規應該與時俱進，何況疫苗不夠，老人都跟老人搶。

「為何不准旅行社組團打疫苗？」趙少康15日在臉書表示，於台灣新冠疫苗嚴重不足，不少人到美國打疫苗，到了美國，莫德納、嬌生、輝瑞BNT都可以選，阿拉斯加州還可以直接在安克拉治機場， 從早上10點到午夜免費幫你打，在美國打，並不要求你是美國國民或居民。

趙少康指出，現在到美國打疫苗的台灣人都是自己去，傳出有旅行社想組團帶人去美國打，交通部立刻跳出來阻止揚言開罰，「我不懂這有什麼好處罰的？」台灣疫苗不夠，而且目前一般民眾只有AZ可打，15萬劑莫德納優先提供第1類風險1、2級的醫事人員接種，疫苗不夠，老人都要跟老人搶，有人願意出國去打疫苗，應該樂觀其成才是。

趙少康提到，有人條件較佳，經濟寬裕、英文良好，當然可以自己飛出去打，但也有人想買比較便宜的機票，想參加旅行社安排好的旅館、行程，甚至在美國留到打第二劑疫苗，自己人生地不熟，由旅行社組團，不是很正常的事？

趙少康認為，以前國外疫情凶險，台灣相對乾淨，不准旅行社組團出去，怕把病毒帶回來，還有相當理由，現在歐美注射疫苗普及，疫情逐漸和緩，反而台灣疫情爆發，變成人家怕我們 ，為什麼還要限制旅行社組團出國？

趙少康還說，經過一年半的疫情肆虐，旅行業飽受打擊，尤其經營國際旅遊的旅行社更慘，好不容易國內旅遊興起，又被最近的疫情毀了，況且現在從國外回台，上機前要做PCR檢查陰性，降落台灣後要居家檢疫14天再加7天自主健康管理，更重要的，是他們都打了疫苗，還有什麼不放心的？放大格局來看， 到國外打疫苗對台灣只有好處沒壞處，交通部也許不需鼓勵，但也不必禁止，更不應該處罰組團出國打疫苗的旅行社。

ET快訊
診所剩疫苗「找不到75歲↑接種」　柯文哲：別浪費！其他人也可
郭台銘買BNT！國台辦稱「上海復星會履行約定」　永齡出聲了
長榮尾盤狂殺！他原本賺4萬「變虧損17萬」哭了
彰化打AZ猝死首例！　86歲阿公隔天斷氣
日本防衛白皮書草案　首度提到台灣
快訊／柯文哲有信心「北市清零」：再給我一個月的時間
628降二級難度高！　醫估「最有可能時間點」
林千又飛美國打輝瑞疫苗！　打完「身體出現2症狀」
無症狀者30天後出現後遺症　「2症狀」最常見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新聞台搶進有線電視新聞區塊　NCC：沒有第二新聞頻道區塊政策

診所剩疫苗「找不到75歲↑接種」　柯文哲：別浪費！其他人也可打

快訊／憂心新冠病毒「流感化」　柯文哲頭痛：恐要打不同疫苗

75％民眾不滿北市防疫表現　柯文哲「人在做天在看」：不是電腦看

郭台銘買BNT！國台辦稱「上海復星會履行約定」　永齡出聲了

快訊／柯文哲有信心「北市清零」：再給我一個月的時間

西園醫院疫苗之亂　黃珊珊：「醫院自作主張」副院長已經跟我道歉

快訊／不等14天發病！北市祭「精準疫調」追殺　居隔者也出來做快篩

28共機趁台灣施打疫苗進犯　民進黨：沒同理心！破壞區域和平

「藍營醜化AZ、唱衰國產」　民進黨：怎不敢把中國疫苗納入民調？

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

黑冠麻鷺拒當三寶「2模式走路」　優雅慢走➜壓身衝刺反差笑瘋網

媽媽被兒子指身體說「露出來了」 狂掃描全身檢查...下秒爆氣乖乖戴

新聞台搶進有線電視新聞區塊　NCC：沒有第二新聞頻道區塊政策

診所剩疫苗「找不到75歲↑接種」　柯文哲：別浪費！其他人也可打

快訊／憂心新冠病毒「流感化」　柯文哲頭痛：恐要打不同疫苗

75％民眾不滿北市防疫表現　柯文哲「人在做天在看」：不是電腦看

郭台銘買BNT！國台辦稱「上海復星會履行約定」　永齡出聲了

快訊／柯文哲有信心「北市清零」：再給我一個月的時間

西園醫院疫苗之亂　黃珊珊：「醫院自作主張」副院長已經跟我道歉

快訊／不等14天發病！北市祭「精準疫調」追殺　居隔者也出來做快篩

28共機趁台灣施打疫苗進犯　民進黨：沒同理心！破壞區域和平

「藍營醜化AZ、唱衰國產」　民進黨：怎不敢把中國疫苗納入民調？

台南方便接種疫苗民眾停車　黃偉哲指示疫苗施打站周邊免費停車

確診女「開生日趴」狂採買！揪閨蜜聊天…未婚夫、3月大兒也染疫

美國航運期貨基金估BDI未來半年再漲六成　均數將逾3500點

正妹私訊告白柯震東！　隔天收「驚喜訊息」直接變師妹

新聞台搶進有線電視新聞區塊　NCC：沒有第二新聞頻道區塊政策

快撐不下去！東慈、更保會攜手協助更生人挺過疫情

貓主子單手跨沙發背　「歪嘴邪笑」狠瞪爸：3個罐罐啥款？

內餡飽滿不油膩！台南古早味清蒸肉圓　嚐得到米香加芥末更有層次

打雷不見膽小汪來討拍！　奴才見月月淡定「守寶物」秒笑噴

汙水監測成新冠預警　美星港靠它「預測確診數」阻社區感染

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

苗博雅慚愧「全國民眾一起陪雙北坐牢」　鄉民傻眼

苗博雅失言臉書遭出征　網怒譙：不用選了滾！

BNT不願賣疫苗？　他勸郭董：就退了吧！

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

苗博雅稱全台陪雙北坐牢　北市痛斥

西園醫院稱疫苗沒到　北市還原真相

疫苗開打！六都市長民調曝　他奪話題王

快訊／新北2人接種疫苗後死亡

宜蘭金六結新訓首例確診　軍方：已依規定匡列接觸者

快訊／628降2級？　侯友宜：回馬槍恐爆發第二波大海嘯

台灣政治人物卡通濾鏡曝光　網：黃捷太可愛

苗博雅稱「被斷章取義」：反映實況缺失

快訊／新北確診累計5843例「中和今最多」　各行政區染疫數曝光

更多熱門

相關新聞

「疫情退燒不必搶打疫苗啦」　醫：接下來還有更好的

「疫情退燒不必搶打疫苗啦」　醫：接下來還有更好的

最新疫苗接種7大類對象，將長照機構住民與人員、75歲以上長者等都納入，各縣市同步在15日開打。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，疫情正在退燒，不必搶打疫苗啦！現在打得到，得之你幸；現在打不到，接下來還有更多更好的疫苗。

西園醫院恢復疫苗接種：無意造成困擾

西園醫院恢復疫苗接種：無意造成困擾

台大醫揭台迫切危機　收到2大咖訊息

台大醫揭台迫切危機　收到2大咖訊息

高端早盤跌逾9％！基亞、云辰同步走弱

高端早盤跌逾9％！基亞、云辰同步走弱

西園醫院稱疫苗沒到　北市還原真相

西園醫院稱疫苗沒到　北市還原真相

關鍵字：

趙少康疫苗組團

讀者迴響

熱門新聞

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

張善為近況曝光！助理透露探視情形

快訊／本土增167例、18死亡「連續4天單日低於200例」

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

新冠症狀已改變！　新排名曝光

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

萬華名店加蚋老爹牛肉麵熄燈

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

印度神童預言成真　英國出事了！

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面