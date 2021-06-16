組團出國打疫苗就開罰　趙少康：有什麼好罰？老人都跟老人搶

▲台北市85歲以上長者排隊施打日本捐贈新冠肺炎AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗短缺，傳出有旅行社開出出國打疫苗團，主打輝瑞疫苗。但交通部觀光局強調，去年3月就公告旅行社暫停組團出國旅遊，組團出國打疫苗違法，情節重大者廢止營業執照。對此，中廣董事長趙少康強調，法規應該與時俱進，何況疫苗不夠，老人都跟老人搶。

「為何不准旅行社組團打疫苗？」趙少康15日在臉書表示，於台灣新冠疫苗嚴重不足，不少人到美國打疫苗，到了美國，莫德納、嬌生、輝瑞BNT都可以選，阿拉斯加州還可以直接在安克拉治機場， 從早上10點到午夜免費幫你打，在美國打，並不要求你是美國國民或居民。

趙少康指出，現在到美國打疫苗的台灣人都是自己去，傳出有旅行社想組團帶人去美國打，交通部立刻跳出來阻止揚言開罰，「我不懂這有什麼好處罰的？」台灣疫苗不夠，而且目前一般民眾只有AZ可打，15萬劑莫德納優先提供第1類風險1、2級的醫事人員接種，疫苗不夠，老人都要跟老人搶，有人願意出國去打疫苗，應該樂觀其成才是。

趙少康提到，有人條件較佳，經濟寬裕、英文良好，當然可以自己飛出去打，但也有人想買比較便宜的機票，想參加旅行社安排好的旅館、行程，甚至在美國留到打第二劑疫苗，自己人生地不熟，由旅行社組團，不是很正常的事？

趙少康認為，以前國外疫情凶險，台灣相對乾淨，不准旅行社組團出去，怕把病毒帶回來，還有相當理由，現在歐美注射疫苗普及，疫情逐漸和緩，反而台灣疫情爆發，變成人家怕我們 ，為什麼還要限制旅行社組團出國？

趙少康還說，經過一年半的疫情肆虐，旅行業飽受打擊，尤其經營國際旅遊的旅行社更慘，好不容易國內旅遊興起，又被最近的疫情毀了，況且現在從國外回台，上機前要做PCR檢查陰性，降落台灣後要居家檢疫14天再加7天自主健康管理，更重要的，是他們都打了疫苗，還有什麼不放心的？放大格局來看， 到國外打疫苗對台灣只有好處沒壞處，交通部也許不需鼓勵，但也不必禁止，更不應該處罰組團出國打疫苗的旅行社。