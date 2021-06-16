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「疫情正在退燒！不必搶打疫苗啦」　醫：接下來還有更好的

記者陳俊宏／綜合報導

最新疫苗接種7大類對象，將長照機構住民與人員、75歲以上長者等都納入，各縣市同步在15日開打。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，疫情正在退燒，不必搶打疫苗啦！現在打得到，得之你幸；現在打不到，接下來還有更多更好的疫苗。

沈政男15日在臉書說，疫苗的問題，大家真的恐慌了，施打的單位與被打的民眾，大家都好緊張，希望趕快連夜把事情做好；有沒看到香港人打疫苗可以送房子、送車子？請問，你們家的阿公阿嬤今天拿到什麼？

▲高雄市左營巨蛋疫苗接種縮時畫面曝光 。（圖／民眾提供）

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▲▼高雄巨蛋接種疫苗情形。（圖／民眾提供）

▲高雄市左營巨蛋疫苗接種縮時畫面曝光 。（圖／民眾提供）

沈政男表示，他幫院內護理之家的阿公阿嬤打疫苗，真的很想送他們一點小禮物，疫情正在退燒，不必搶打疫苗啦！現在打得到，得之你幸；現在打不到，接下來還有更多更好的疫苗。

沈政男指出，這段時間，朝野逐漸捐棄成見，大家對防疫越來越有共識，也都相互合作，彼此讓步，大家一起把疫情控制下來，讓我們心愛的同胞不要再遭受傷害；疫情一定而且很快就會過去，希望大家不要忘了這段時間，是怎麼樣同甘共苦，為台灣尋找出路。

台灣15日新增132例本土，沈政男認為，這樣一來，可以相信每日新增真的降到200例以下，不是假日效應了吧，依照這個趨勢，6月28日有機會降到新增兩位數；至於要解除三級警戒的最好方法，就是清零！一放開三級警戒就會死灰復燃？清零，就不會！清零，是台灣防疫接下來的關鍵字，大家一定要有這樣的雄心壯志。

►本文獲得沈政男醫師授權

▼台灣疫苗接種順序。（圖／記者曾筠淇製）

▲▼疫苗接種分類（0609新七類）。（圖／記者曾筠淇製）

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