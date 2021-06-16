　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓人民快餓扁！金正恩「暴瘦」急召官員開會　今年恐缺糧130萬噸

▲▼北韓今年恐缺糧達130萬噸，金正恩召開全員會議討論解決糧食不足問題。（圖／路透社）

▲北韓今年恐缺糧達130萬噸，金正恩召開全員會議討論解決糧食不足問題。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人、朝鮮勞動黨總書記金正恩昨（15）日召開勞動黨權員會議，除了討論國內糧食嚴重不足的問題，還商議近期艱困緊蹦的國際情勢、新冠防疫、防堵反社會主義擴散等。據悉，北韓去年面臨一連串梅雨、颱風造成的洪災，嚴重影響農作物收成，今年恐缺糧130萬噸。

北韓官媒《朝中社》今（16）日上午報導，金正恩15日在勞動黨中央委員會召開、親自主持第8屆第3次全員會議，探討上述議題。金正恩表示，「由於目前我們面臨各種難關，導致國家計畫與政策執行的過程中，出現一連串的阻礙。去年颱風洪災造成穀物生產計畫未達標，這使得現在人民的糧食問題日趨緊張。」

金正恩表示，「目前我黨與我國最優先重視的課題，應是如何在農事上獲取豐收，提供現下人民安定的生活，完成社會主義建設。全黨、全國的力量應集中在農業生產上。」

▲▼北韓今年恐缺糧達130萬噸，金正恩召開全員會議討論解決糧食不足問題。（圖／路透社）

▲北韓今年恐缺糧達130萬噸。（圖／路透社）

金正恩提醒台下官員，全球新冠疫情對現今情勢環境雖較為不利，但在經濟政策上應仍需制定出防疫、經濟兩者兼顧的政策。

另外，此次金正恩在會議召開首日雖並未特別提及對美國、對南韓的戰略與政策，不過仍簡述對於現今國際情勢的分析，以及朝鮮勞動黨的應對方向。

內閣總理金德訓、總參謀長朴正天、勞動黨組織指導部長金才龍、勞動黨農業部長李哲萬等官員皆出席此次會議。

►金正恩暴瘦「快死了」？俄專家爆北韓進「緊急狀態」：準備立繼承人

外出必備防疫神器，護目鏡、面罩269元起

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
診所剩疫苗「找不到75歲↑接種」　柯文哲：別浪費！其他人也可
郭台銘買BNT！國台辦稱「上海復星會履行約定」　永齡出聲了
長榮尾盤狂殺！他原本賺4萬「變虧損17萬」哭了
彰化打AZ猝死首例！　86歲阿公隔天斷氣
日本防衛白皮書草案　首度提到台灣
快訊／柯文哲有信心「北市清零」：再給我一個月的時間
628降二級難度高！　醫估「最有可能時間點」
林千又飛美國打輝瑞疫苗！　打完「身體出現2症狀」
無症狀者30天後出現後遺症　「2症狀」最常見

涼爽舒適的居家布置靈感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

汙水監測成新冠預警　美星港靠它「預測確診數」阻社區感染

忌妒別人家庭好幸福！　孕婦把閨蜜2個月女兒「扔下13樓」摔死

日本防衛白皮書草案　首度提及台灣情勢重要性

研究：19%無症狀者30天後出現「後遺症」　疼痛、呼吸困難最常見

美俄峰會今登場　CNN揭「無聯合記者會」內幕：不想給普丁舞台

他23歲中4.3億變黃金單身漢...狼狽現況曝光！　滿臉鬍渣苦搬水泥

尼加拉瓜大選前出奧步！總統周末連逮6名反對派...疑謀求連任機會

金融時報：沒有觀眾的東京奧運　頓失900億收入「恐砍津貼預算」

男嬰含金湯匙出生！繼承家族140億財產　還有「羽球莊園」和爵位

俄專家稱：莫斯科出現新變種病毒！　緊急檢測新冠疫苗效力

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

黑冠麻鷺拒當三寶「2模式走路」　優雅慢走➜壓身衝刺反差笑瘋網

媽媽被兒子指身體說「露出來了」 狂掃描全身檢查...下秒爆氣乖乖戴

汙水監測成新冠預警　美星港靠它「預測確診數」阻社區感染

忌妒別人家庭好幸福！　孕婦把閨蜜2個月女兒「扔下13樓」摔死

日本防衛白皮書草案　首度提及台灣情勢重要性

研究：19%無症狀者30天後出現「後遺症」　疼痛、呼吸困難最常見

美俄峰會今登場　CNN揭「無聯合記者會」內幕：不想給普丁舞台

他23歲中4.3億變黃金單身漢...狼狽現況曝光！　滿臉鬍渣苦搬水泥

尼加拉瓜大選前出奧步！總統周末連逮6名反對派...疑謀求連任機會

金融時報：沒有觀眾的東京奧運　頓失900億收入「恐砍津貼預算」

男嬰含金湯匙出生！繼承家族140億財產　還有「羽球莊園」和爵位

俄專家稱：莫斯科出現新變種病毒！　緊急檢測新冠疫苗效力

台南方便接種疫苗民眾停車　黃偉哲指示疫苗施打站周邊免費停車

確診女「開生日趴」狂採買！揪閨蜜聊天…未婚夫、3月大兒也染疫

美國航運期貨基金估BDI未來半年再漲六成　均數將逾3500點

正妹私訊告白柯震東！　隔天收「驚喜訊息」直接變師妹

新聞台搶進有線電視新聞區塊　NCC：沒有第二新聞頻道區塊政策

快撐不下去！東慈、更保會攜手協助更生人挺過疫情

貓主子單手跨沙發背　「歪嘴邪笑」狠瞪爸：3個罐罐啥款？

內餡飽滿不油膩！台南古早味清蒸肉圓　嚐得到米香加芥末更有層次

打雷不見膽小汪來討拍！　奴才見月月淡定「守寶物」秒笑噴

汙水監測成新冠預警　美星港靠它「預測確診數」阻社區感染

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

國際熱門新聞

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

新冠症狀已改變！　新排名曝光

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

印度神童預言成真　英國出事了！

布拉格市長：希望盡快「運送疫苗到台灣」

泰王出院後身材耳朵變形　網：是替身！

少女在Google地圖驚見「穿越時空的自己」

研究：19%無症狀者30天後出現後遺症

美學者與霍金觀點相同：憂外星人終結地球生命

法國放寬入境規定！已打疫苗免填緊迫理由

確診帶全家一起死　男割喉3歲女兒

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

印度出現「Delta+」變異體更具抗藥性

他23歲中4.3億頭獎　狼狽現況曝光

更多熱門

相關新聞

確診帶全家一起死　男割喉3歲女兒

確診帶全家一起死　男割喉3歲女兒

印度奧里薩邦一名確診感染新冠肺炎的男子，竟然想要殺害全家人一起共赴黃泉，持刀將3歲女兒殘忍割喉，妻子與其他3名女兒雖然也受了刀傷但幸運保住一命。

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

日本將訂口罩國家標準　門檻曝光

日本將訂口罩國家標準　門檻曝光

美研究：新冠病毒12月現蹤美國

美研究：新冠病毒12月現蹤美國

捐台124萬劑AZ　日華懇：日本捐出現有疫苗

捐台124萬劑AZ　日華懇：日本捐出現有疫苗

關鍵字：

日韓要聞世界疫情北韓朝鮮金正恩勞動黨糧食不足缺糧

讀者迴響

熱門新聞

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

張善為近況曝光！助理透露探視情形

快訊／本土增167例、18死亡「連續4天單日低於200例」

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

新冠症狀已改變！　新排名曝光

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

萬華名店加蚋老爹牛肉麵熄燈

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

印度神童預言成真　英國出事了！

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面