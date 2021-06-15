趙立堅回應軍控議題：中國積極參與裁軍　為構建和平世界貢獻

▲趙立堅強調，中國積極參與裁軍，為構建世界和平貢獻。圖為東風-41洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上，針對中國未來對軍控、裁軍以及防止擴散等議題進行回應，強調中國積極參與裁軍進程，堅持公平正義，反對政治操弄，為構建持久和平、普遍安全的世界作出新的貢獻。

根據央視報導，媒體提問指出，中國外交部長王毅在日內瓦裁軍談判會議發表了視訊講話，這是中國外長時隔12年再次在裁談會致辭，中方對未來國際軍控、裁軍與防擴散進程有何期待？

趙立堅回應指出，當前，百年變局和世紀疫情疊加共振，國際安全形勢複雜深刻演變，新問題新挑戰新威脅不斷湧現，急需全球性解決之道，在此形勢下，日內瓦裁軍談判會議作為唯一多邊裁軍談判機構的地位和作用更加突顯。

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）



趙立堅介紹，今年是中國恢復聯合國合法席位50週年，也是中國參與裁談會工作的第41年，幾十年來，中國積極參與國際軍控和裁軍進程，全面深入參與裁談會工作，並發揮了建設性作用，此次王毅國務委員兼外長在裁談會發表講話，介紹了中方對當前國際安全形勢的看法，進一步闡釋了共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，並重點就如何推進國際軍控與防擴散進程提出了中國倡議和中國主張。

趙立堅強調，中國作為裁談會大家庭負責任的一員，願與各方一道，不斷推進國際軍控與防擴散進程，堅持合作共贏，反對零和博弈；堅持公平正義，反對政治操弄，為構建持久和平、普遍安全的世界作出新的貢獻。