中美緊張關係再升級！　美軍宣布「雷根號航母」進入南海

▲美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國海軍15日發出聲明表示，航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）打擊群已經進入南海準備執行任務。《路透社》報導指出，目前正值G7高峰會甫落幕，美方此舉恐讓中美緊張關係再升級。

根據《路透社》報導，美國海軍15日在聲明中指出，尼米茲級核子動力航空母艦雷根號及其打擊群已進入南海，「雷根號打擊群正在進行海上安全行動，這是美國海軍在印太地區日常行動的一部份。」

據了解，美軍除了進行海上打擊演練外，還配合空中部隊進行戰術訓練，同行的還有神盾巡洋艦「希羅號」（USS Shiloh CG 67）與導向飛彈驅逐艦「海爾賽號」（USS Halsey DDG-97）。

南海已經成為中美關係緊張的導火線之一，中方已多次表示，美軍在南海的行動無助於維護和平與穩定；美方則拒絕承認北京聲稱在此海域的領土主張，越來越頻繁地派出軍艦巡航南海。

《路透社》指出，不論是G7或北大西洋公約組織（NATO）的最終公報，皆提及各國須共同面對中國大陸帶來的影響與挑戰，美方在此刻派出軍艦到爭議地區，可能會再度觸怒北京。



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