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全球核彈總量降至13080枚　瑞典智庫：作戰部署核武器增加

▲▼核彈爆炸後的放射性塵埃會對人體造成致命影響。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲截至2021年初，全球核彈數量總體減少至13080枚。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）昨（14）日公布年度報告，報告顯示，2020年全球核彈數量總體減少至13080枚，但部署於作戰部隊的核彈數量為3825枚，較前一年增加。作戰部署的核武器當中約2000枚處於「高度警戒狀態」（數分鐘內可以發射），這些核彈幾乎全部屬於美國和俄羅斯。

▲美國首次公布F-35A試射核彈畫面。（圖／翻攝自美國桑迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratories））

▲美軍F-35A試射核彈畫面。（圖／翻攝自美國桑迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratories））

SIPRI《年度報告》指出，根據估算，截至2021年初，美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、以色列和朝鮮等9個擁有核武國家，共擁有13080枚核彈，較前一年的13400枚略有減少。其中，俄羅斯和美國分別擁有6255枚和5550枚核彈，總和約佔全球總數的90%。

▲巨浪-2洲際潛射彈道導彈。（圖／記者任以芳攝）

▲解放軍巨浪-2洲際潛射彈道導彈可攜帶單枚或數枚核彈頭。（圖／記者任以芳攝）

報告稱，全球核彈總數減少的主因為俄美兩國拆除了退役核彈。此外，英國、印度、巴基斯坦、朝鮮和中國的核武數量較前一年增加，法國和以色列則與去年持平。

SIPRI高級研究員克里斯滕森（Hans Kristensen）指出，全球軍隊庫存的核彈頭總數似乎在增加，代表著自冷戰結束後，全球核武數量的下降趨勢已經停止，「是一個令人擔憂的現象。」。克里斯滕森提到，拜登政府是否會偏離川普政府時期的核戰略計畫還言之過早，「拜登政府正發出非常明確地信號，將繼續推動壓倒性的核現代化計劃。」

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