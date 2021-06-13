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澳洲終止與中國合作「研究海溫」 　防範潛艦遭監視

▲▼澳洲柯林斯級（Classe Collins）潛艦。（圖／翻攝自Royal Australian Navy）

▲澳洲終止與中國合作「研究海溫」 防範潛艦遭監視。（圖／翻攝自Royal Australian Navy）

中央社記者丘德真雪梨12日專電

澳洲媒體爆料，指 「澳洲聯邦科學與工業研究組織」即將終止與中國「青島海洋科學與技術國家實驗室」合作的海洋溫度研究， 因為該研究計畫可能有助中國掌握澳洲潛艇行蹤。

媒體大亨梅鐸旗下「澳洲人報」（The Australian ）今天以頭版頭條獨家披露，指澳洲安全情報組織（ ASIO）警告澳、中合作的研究計畫所搜集的數據，可 能被中國軍方用來追蹤澳洲潛水艇。

報導還提到，澳洲國家級科研單位「澳洲聯邦科學 與工業研究組織」（CSIRO）旗下「南半球海洋研究中心」（Southern Hemisphere Oceans Research，CSHOR ）主任蔡文炬同時任職於「青島海洋科學與技術國家實 驗室」（陸媒簡稱為海洋國家實驗室）；而且有多 份中文報章指出，他是中國「千人計畫」所招攬的科學 家，亦是中國「鰲山人才」計畫所羅致的專家。

而北京大學海洋研究院早在2015年出版刊物「國內 外海洋熱點」第2期，就已經提到蔡文炬是中國「千 人計畫」科學家。 「澳洲人報」報導提到，位於塔斯馬尼亞省首府 荷巴特（Hobart）「南半球海洋研究中心」已於10日 通知青島「海洋國家實驗室」，指雙方合作計畫即將 終止；而該中心的員工亦於11日收到通知，指該中心 與青島「海洋國家實驗室」為期5年的合作研究計畫 ，於明年6月期滿後將不再延續。

報導披露，澳洲安全情報組織總監勃吉斯（Mike Burgess）在兩星期前，要求澳洲各個研究單位檢討與 外國科學家合作進行的海洋溫度數據模型（ocean temperature modelling）研究計畫；澳洲安 全情報組織警告，相關研究所掌握的數據，可能會被外國利用，損害澳洲利益。

報導指出，青島「海洋國家實驗室」的研究計畫 之一，是主導中國「透明海洋」戰略計畫，也就是利 用衛星科技偵測水深500公尺以內的潛艇行蹤。 報導引用澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）資料指出，青島「海洋國家實驗室」和同樣位於青島的中國人民解放軍海軍潛艇學院有著緊密合作關係的。

報導又指出，中國國家主席習近平提出「軍民融合 」戰略，故此青島「海洋國家實驗室」是有義務將它所 掌握的數據提供予中國軍方。

報導又引述澳洲戰略政策研究所高級分析師戴維 斯（Malcolm Davis）指出，有關海洋水流、水深和 水溫的數據，都是偵測潛艇的重要數據。

「千人計畫」是中國海外高層次人才引進計畫的 簡稱，始於2009年；短短10年間已吸引約8000多名海 外專家學者。中國「千人計畫」已引起美國等西方國 家注意，因為該計畫著重吸納一些能夠掌握海外技術 或具價值數據的人才，故此科學家可能會遭中國利用 偷取西方國家技術。

2020年5月美國華裔醫生王擎就因為隱瞞參與「千 人計劃」而遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕；今年1月 ，美國國家航空暨太空總署（NASA）資深科學家梅亞 潘（Meyya Meyyappan）向紐約聯邦法院認罪，坦承欺 瞞參與中國「千人計畫」。

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