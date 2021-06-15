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SpaceX獵鷹9號新紀錄！　首次用回收火箭運載軍事衛星

▲▼SpaceX獵鷹9號火箭發射畫面。（圖／達志影像／美聯社）

▲SpaceX獵鷹9號火箭發射畫面。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國太空公司SpaceX將開啟一個新的里程碑，國防部五角大廈已同意讓SpaceX使用可回收火箭運來運送軍方衛星。SpaceX除了積極發展火星殖民計畫之外，也持續在拓展地球的火箭運輸業務。

據美國媒體CNBC報導，SpaceX將在當地時間周四從佛州為太空軍發射GPS III SV05衛星，將使用去年11月運送GPS III SV04衛星的獵鷹9號火箭助推器，這也是SpaceX首次利用回收後的火箭來運載軍事衛星。

太空軍太空暨導彈系統中心副任務執行長勞德戴爾（Walter Lauderdale）表示，「為了這次的任務，我們與SpaceX密切合作以了解火箭的翻新、重複發射的過程，而我們相信這枚火箭已經為下一次的飛行做好了準備。」

五角大廈迄今為止與SpaceX簽署了五份發射GPS III衛星的合約，這五份合約的總額為4.69億美元，且原先並不包括使用獵鷹9號此回收火箭的選擇權。不過太空暨導彈系統中心在去年修改了其中兩顆衛星的合約，核准SpaceX可使用回收火箭發射衛星，軍方估計此舉可省下約6400萬美元。

值得注意的是，太空軍要求SpaceX使用與發射 SV04 衛星相同的火箭助推器來發射SV05。不過勞德戴爾表示，「我們將繼續與SpaceX合作，展望明年的SV06衛星發射任務，並確認其他可用的火箭助推器。」

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