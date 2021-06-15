CNN稱台山核電站外洩　陸外交部：輻射環境水平無異常

▲CNN稱廣東台山核電廠發生外洩。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國有線電視新聞網（CNN）近日報導，美國國務院接獲一份關於廣東台山核電廠洩漏放射性物質的報告，指廠內的核反應堆正在洩漏裂變氣體，可能對附近居民造成安全危害。大陸外交部今（15）日回應，目前台山核電廠有關狀況滿足技術規格書的要求，核電廠周邊輻射環境水平未見異常，安全是有保障的。

大陸外交部發言人趙立堅在例行記者會上稱，大陸高度重視核安全，迄今為止大陸核電廠保持著良好的運行紀錄，未發生影響環境和公眾健康的事件。

台山核電廠是中法合作的核電廠，位於廣東省江門台山市赤溪鎮腰古村，面向南海，距離澳門和香港分別僅約67公里和130公里。此前，台山核電合營有限公司13日晚間也回應稱，目前連續監測環境數據顯示，台山核電廠及周邊環境指標正常。

據CNN報導，該份報告由台山核電廠的協助營運方，法國核反應堆製造商法馬通（Framatome）於6月3日向美國國務院發出。報告中除了提到放射性物質洩漏，還以「放射性威脅迫在眉睫」（imminent radiological threat）形容目前情況的緊急性。

不過，報導也提到，美國總統拜登（Joe Biden）認為該設施尚未處於「危險水平」（crisis level）。