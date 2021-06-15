北市預約「先搶先贏」！長者難就近打疫苗　里長憂：下波人數是2倍

▲北市松菸疫苗接種站，85歲以上老人打疫苗排隊等打疫苗。（示意圖，非文中當事人／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台北市15日開放有透過網路預約的85歲以上長者，以及65歲以上原住民進行疫苗接種。北市大安區臥龍里長邱奕承表示，里民都相當配合，僅出現「全家出動陪同」等零星狀況，以及網路預約採「先搶先贏」制度，導致長者沒辦法到就近院所施打疫苗，甚至想直接取消網路預約、改採通知單方式，該里僅70多名85歲以上長者，但未來若要開放84歲至75歲長者，人數恐是2倍，「我會很緊張。」

關於里民接種疫苗狀況，邱奕承15日接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，目前沒有太亂等狀況，其實現場民眾都相當配合，診所部分是有限制一個時段內15人接種，進行人員管控；而他一早也到大安健康中心關心，僅出現零星狀況，例如一個長者要打疫苗，但外勞、子女等全家人都出動，然而可陪長輩進去打疫苗的人只能有一位，儘管大家都很配合到外面等候，但此問題北市府的確沒事先公告。

▲里民反映預約到的疫苗接種站較遠。（圖／北市大安區臥龍里長邱奕承提供）

觀察到此情況後，邱奕承緊急向里民發放3點重要通知，第一，年長者口罩、身分證、健保卡都要帶；第二，切勿全家出動，陪同長輩進入院所者僅限一人；第三，到院所後主動拿出證件，並按照醫療人員指示，保持社交安全距離。

此外，邱奕承也表示，這次疫苗施打最大的問題，就是預約採「先搶先贏」制，導致很多長輩沒辦法就近接種疫苗，雖說北市府一直宣導大家就近接種，但理想和現實多少還是有些落差。

邱奕承舉例，臥龍里內的85歲以上長輩僅70多人，里內就近場所的一個時段可處理接種量也破百，但卻有里民反映，必須預約到較遠的松菸接種站，所以跑來詢問能否取消網路預約，直接照通知單的資訊去現場，倘若未來要開放84歲至75歲長者施打疫苗，「我就會很緊張，因為人數接近兩倍以上！」

邱奕承說，期盼市府可以事先造冊分流，並於下一波納入檢討，因為這些人都是長者，移動的部分也要考量進去；而他也已經通知里民，如果預約成功但院所較遠，且獨居或行動不便的長者們，可聯繫里辦安排專車接送服務。

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