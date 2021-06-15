北市長者疫苗開打！基層診所哀號　醫傻眼：聯絡資料沒姓名

你覺得六都「打疫苗」工作從通知到施打做得最好？ 台南市 29 票 桃園市 626 票 台中市 123 票 高雄市 2238 票 新北市 313 票 台北市 2014 票 總計 5343 票。

▲13日開放85歲以上長者、65歲以上原住民進行網路預約。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

北市13日開放長者網路預約施打疫苗，成功者於15、16日依指定地點接種。不過，禾馨醫療營運長林思宏就爆氣開嗆，認為預約系統太爛，導致基層診所忙到翻，今早他也發文感嘆，大家應該都快炸鍋了，同時也呼籲民眾，「來打疫苗千萬不要生氣。」

林思宏今早在臉書直言，「看到昨天台北市各級醫院、各基層診所的哀號聲，因為先進城市北市府的一個先進程式預約系統，導致所有行政人員端午節整天加班在聯絡長者，而且聯絡資料只有身份證字號，還沒有姓名喔。作為提供醫療一份子的大家，悶鍋應該快炸了嗎？」

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最後，他也向民眾喊話，「今天來打疫苗千萬不要生氣，稍稍有點耐心都打得到，我們基層很努力，不要再拿我們當墊背了！」

▲禾馨醫療營運長林思宏發文，替基層診所抱不平。（圖／翻攝自臉書／林思宏）

對此，網友們紛紛回應，「真的...醫院行政部門端午節都在加班，希望周二、周三打疫苗一切順利」、「想罵就罵柯文哲或黃珊珊吧！（可是她不會接電話）」、「傻眼...只有身份證字號還沒有姓名」、「沒有姓名要怎麼聯絡，打過去超像詐騙電話」、「基層真的辛苦了」、「謝謝你們淌這渾水，辛苦了」。

不過，台北市政府發言人陳智菡回應，林思宏恐怕有些誤會，目前北市尚未開放診所預約時段。

值得一提的是，台北13日開放85歲以上長者、65歲以上原住民進行網路預約，預約成功者於15日、16日依照簡訊通知時間，前往指定地點接種。