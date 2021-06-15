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高齡長者開打疫苗台南首創分流施打避免群聚　黃偉哲：讓長輩安心接種疫苗

▲台南市15日起至20日針對首波高齡長者施打AZ疫苗，台南首創診所施打疫苗，分流施打疫苗以避免群聚，保障長者健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市15日起至20日針對首波高齡長者施打AZ疫苗，台南首創診所施打疫苗，分流施打疫苗以避免群聚，保障長者健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市15日起至20日針對首波高齡長者施打AZ疫苗，對象包括85歲以上、75歲以上原住民、75歲以上持重大傷病卡長者，並對行動不便或臥病在床的長者提供安心接送、到宅服務，台南首創診所施打疫苗，分流施打注射，以避免群聚，保障長者健康安全。

▲台南市15日起至20日針對首波高齡長者施打AZ疫苗，台南首創診所施打疫苗，分流施打疫苗以避免群聚，保障長者健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市自15日起至20日針對首波高齡長者施打AZ疫苗，對象包括85歲以上、75歲以上原住民、75歲以上持重大傷病卡長者。目前已開設30家衛生所、107家診所及13家醫院，共計150個疫苗施打點，預計15日台南市可施打8000人。

▲台南市15日起至20日針對首波高齡長者施打AZ疫苗，台南首創診所施打疫苗，分流施打疫苗以避免群聚，保障長者健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對行動不便或臥病在床的長者，則提供安心接送、到宅服務。15日上午開始各區診所及衛生所即開始有長輩陸續抵達接種，台南市政府衛生局及各區公所也派員在現場協助安排疫苗施打，現場秩序良好，許多陪同的家屬都表示，能讓家中長輩打到疫苗，感到心安。

▲台南市15日起至20日針對首波高齡長者施打AZ疫苗，台南首創診所施打疫苗，分流施打疫苗以避免群聚，保障長者健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南市採取不用預約，由區公所、里幹事主動通知符合施打資格的長者於指定時間、地點就近施打疫苗，並提供安心接送或到宅施打服務，讓長者都打得到疫苗，請長輩鄉親們放心。

▲台南市15日起至20日針對首波高齡長者施打AZ疫苗，台南首創診所施打疫苗，分流施打疫苗以避免群聚，保障長者健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，目前每個縣市都是到大型疫苗施打站施打疫苗，除路途可能遙遠、人太多也會造成秩序不好維持，台南採分散到各診所施打，達成分流人流的目的，距離也比較近，人員也不會群聚，對長者而言，除施打方便也更安全。

▲台南市15日起至20日針對首波高齡長者施打AZ疫苗，台南首創診所施打疫苗，分流施打疫苗以避免群聚，保障長者健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，有部分區里回報，15日上午有部分施打點等待施打疫苗的人數較多，為了避免長輩在戶外等待曝曬，區公所將增設帳逢，也有里長建議，民眾可先打電話到診所了解目前排隊狀況，以分散人流。

▲台南市15日起至20日針對首波高齡長者施打AZ疫苗，台南首創診所施打疫苗，分流施打疫苗以避免群聚，保障長者健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市15日起至20日針對首波高齡長者施打AZ疫苗，台南首創診所施打疫苗，分流施打疫苗以避免群聚，保障長者健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市15日起至20日針對首波高齡長者施打AZ疫苗，台南首創診所施打疫苗，分流施打疫苗以避免群聚，保障長者健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

七股區長顏文穗15日上午代表市長黃偉哲到七股衛生所關心101歲人瑞黃金從施打疫苗，長輩鄉親十分感謝市府貼心安排復康巴士接送，讓長者都能安心順利接種疫苗。

▲台南市15日起至20日針對首波高齡長者施打AZ疫苗，台南首創診所施打疫苗，分流施打疫苗以避免群聚，保障長者健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

七股區樹林里101歲人瑞黃金從今日上午由市府安排復康巴士至家中接送至七股衛生所，經報到量體溫、酒精消毒、掛號及衛生所主任陳繼進醫師評估後，順利完成施打疫苗，並於接種30分鐘觀察無問題後安心返家。

顏文穗表示七股區85歲以上長者共919位，其中百歲人瑞有13位，75歲以上且具原住民身分者有1位，經公所詢問施打意願，共有420位長者同意施打疫苗，預計於15日起至17日施打完畢。

民政局日前已針對第一波列冊施打AZ疫苗的長者，由里幹事或里長個別發送接種通知單，提供疫苗施打時間與地點，並提醒長者攜帶身分證、健保卡雙證件就近施打疫苗。

市府呼籲如有符合施打資格，但行動不便的長者，可向區公所登記，區公所里鄰系統將利用長照車、復康巴士或由區公所、里長、里辦公處協助載送等方式，提供安心接送施打疫苗服務；至於臥病在床的長者，亦可先向公所登記，由衛生所媒合診所提供到宅服務，讓長者都能順利施打疫苗。

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