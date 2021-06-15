快訊／北市確診降至2位數！柯文哲改戰術「大會戰改成熱點游擊隊」

▲柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨於平穩，台北市長柯文哲表示，疫情慢慢趨緩後，戰術要開始改變，「過去是熱區要處理，現在數量少，問題是如何把躲在社區裡的感染源頭撲滅」，過去是大會戰打法，現在要進入消滅游擊隊，「不管躲在什麼地方，要一個一個挑出來」。

指揮中心15日表示，新增132例本土病例，為62例男性、70例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於6月1日至6月14日。個案分佈以新北市65例最多，其次為台北市26例，苗栗縣18例，桃園市12例。

台北市長柯文哲說，台北市的死亡案例降到26例，但死亡案例已經不是很準確，很難反應疫情的狀態。目前北市12行政區趨於平穩，一般來講疫情慢慢趨緩後，戰術要開始改變，「過去是熱區要處理，現在數量少，問題是如何把躲在社區裡的感染源頭撲滅」。

柯文哲說，過去是大會戰打法，現在要進入消滅游擊隊，「不管躲在什麼地方，要一個一個挑出來」。

柯文哲舉例，北市疫情從第20週開始下降，第21、22週只有南港開始增加，立刻用Google Map查出來南港有個群聚，立刻要用疫調的方法，熱點殲滅戰去處理，「也許可以用這方法可以讓確診案例減少」。

▼北市疫情0615。（圖／北市府提供）

▼0615台北市累計病例總數地圖。（圖／記者楊殿宏製作）