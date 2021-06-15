黃暐瀚：丁怡銘都打疫苗了　總統副總統不打讓人難以理解

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▲總統蔡英文。（資料照／翻攝民進黨直播）



記者蔡文鈴／台北報導

台大教授彭文正日前指控，總統蔡英文已施打輝瑞疫苗，總統府發言人張惇涵駁斥，這是不折不扣的謠言，蔡英文、副總統賴清德目前皆未接種疫苗。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，台灣明明有AZ、莫德納疫苗，總統副總統都不打，實在讓人難以理解。

黃暐瀚表示，聽到彭P爆料，蔡總統已經打了疫苗！「我嚇了好大一跳。」而蔡總統不是說，要打國產疫苗？怎麼可能已經打完疫苗？而且，還是打「輝瑞BNT」？這消息，太勁爆，簡直「駭人聽聞」。

不過，府發言人公開否認總統副總統施打疫苗，但黃暐瀚認為，這跟彭文正的「指控」，還是有點落差。他指出，目前台灣擁有的疫苗只有兩款，莫德納15萬劑，AZ195萬劑，根本沒有BNT，彭文正卻說，蔡總統打了BNT，這不犯傻嗎？

黃暐瀚說，彭文正在直播說得很清楚，他的意思是，美國在台協會AIT的官員，自己有美國運來的BNT，也都打了BNT，美方提供蔡總統這批疫苗，根據他所掌握，總統已經打了BNT。但指控總統，是很嚴重的事，到底真相如何？後續再慢慢觀察。

而黃暐瀚比較關心的是，這新冠疫苗，蘇貞昌院長打了、陳時中部長打了、連行政院顧問丁怡銘都打了，「總統副總統卻都沒打，這正常嗎？」為了保護總統，國家運用所有最好的資源，車是防彈的，輪胎還防爆，出門一路綠燈，官邸牆壁也有強化鋼板，身邊隨扈荷槍實彈，為什麼？因為她是總統啊！因為總統不能有一點差池，總統不可有一點意外。

黃暐瀚認為，即將滿65歲的蔡總統，肯定是需要「醫療保護」的對象，台灣已經擁有AZ、Moderna，但為什麼總統遲遲不肯打？難道就只為了力挺國產疫苗？而讓自己暴露於染疫的危險之中？這合理嗎？就算總統不打，至少副總統該去打吧？台灣明明有疫苗，總統副總統卻都不打疫苗，這真的難以理解。他也質疑，國安會、特勤中心以及總統醫療小組，真的都沒有「意見」嗎？