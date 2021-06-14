郭台銘申請BNT「半個月無下文」　他勸蔡英文：鬆手吧！

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前委託鴻海公司和永齡基金會進口500萬劑輝瑞（BNT）疫苗，中央疫情中心指揮官陳時中14日在記者會上透露，雙方已經進入商談相關法律文件階段。不過，中廣董事長趙少康14日晚間表示，從郭台銘遞出申請書至今已過半個多月了，呼籲總統蔡英文鬆手，讓郭台銘拚拚看。

趙少康表示，國內疫苗短缺，導致解封日遙遙無期，確診與死亡人數持續增加，另一方面，國產的高端以及聯亞面臨無法取得美國FDA緊急授權困境，但是郭台銘要捐的500萬劑BNT疫苗卻遲遲無法來台，請蔡政府鬆手，讓郭台銘拚疫苗，造福國人。

趙少康指出，郭台銘在5月29日公開表示要捐500萬劑德國製造的BNT疫苗，他太太曾馨瑩6月1日就把申請表格送進主管官署，到今天6月14日已經半個多月了，郭台銘的BNT疫苗什麼時候到台灣？什麼時候人們可以打到？

趙少康說，郭台銘既然要捐，蔡政府就應該盡全力協助促成，有任何問題都要幫他解決，而不是處處找他麻煩、給他穿小鞋，出各種難題，一下子要原廠授權，一下子要三方視訊，一下子又要原廠出廠證明，「蔡政府自己進不來（疫苗），也不願意郭台銘進來」。

最後，趙少康呼籲，台灣現在迫切需要疫苗，萬事莫如疫苗急，這是攸關生死的大事，蔡政府為何不鬆手，讓郭台銘放手進口？如果郭台銘進得來500萬劑BNT，至少可以暫解台灣燃眉之急，如果他進不來疫苗，台灣也沒有什麼損失，為何不讓郭台銘拚拚看？

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