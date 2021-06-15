最新小確幸！超商「限時咖啡優惠」來了　拿鐵66折、美式77折開喝

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▲全家最新咖啡優惠一次看。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

外送、APP咖啡優惠一次看！結束3天端午連假，為讓在家防疫及外出辦公的消費者再領一波小確幸，超商祭出最新限時咖啡優惠，外送部分有經典大杯美式、拿鐵最低77折，APP也有限時5天最低66折咖啡折扣，6月16日正式開跑，把握機會囤一波。

全家最新「咖啡優惠」來了，其中，於外送平台foodpanda推出大杯經典美式、大杯經典拿鐵、中杯單品系列同品項「2杯85折、4杯8折、6杯77折」優惠，6月16日至7月13日限定喝；而在APP隨買跨店取則有大杯經典拿鐵3杯109元、特大杯經典拿鐵3杯139元、中杯單品拿鐵3杯159元，打出最低66折折扣，6月16日至20日登場，可兌換至8月31日，每位會員限購2組。

▲星巴克也推優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

另，星巴克即日起至6月22日也針對3大外送平台推出特定優惠，凡於Uber Eats購買2杯大杯冰熱、風味一致的特選馥郁那堤咖啡享買1送1優惠；於foodpanda購買2杯「特大杯」冰熱、風味一致的焦糖瑪奇朵咖啡，其中1杯免費喝；最後於foodomo購買2杯大杯規格相同的那堤咖啡或巧克力可可碎片星冰樂，其中1杯也由星巴克招待。

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