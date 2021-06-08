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防疫靠外送！熊貓「6月優惠碼」一次看　星巴克、麥當勞全買1送1

▲foodpanda,空腹熊貓,外送,機車外送,僱傭。（圖／記者林敬旻攝）

▲foodpanda6月優惠碼懶人包。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

在家防疫靠外送！因本土疫情嚴峻，全國餐廳、早餐店等全數禁止內用，並鼓勵民眾多加利用外帶及外送服務。為幫民眾解決三餐、補給民生用品還能享有小確幸，外送平台foodpanda的「6月限定超殺折扣碼」終於來了，不僅有生鮮雜貨全館滿額免外送費外，更祭出指定店家「免優惠碼」限時優惠，像是星巴克、麥當勞通通都有買1送1，把握機會下單去。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

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▲即日起至6月22日「星巴克特大杯焦糖瑪奇朵買1送1」。（示意圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

●美食外送「免優惠碼」獨家優惠
1.即日起至6月11日「路易莎英式紅茶拿鐵、莊園美式、指定甜磚壓享75折優惠」，每筆訂單限享1次優惠，數量有限、兌完為止。

2.即日起至6月22日「星巴克特大杯焦糖瑪奇朵買1送1」，活動期間每日上午7點開跑，實際供應狀況依現場為準，每日數量有限、兌完為止。

3.即日起至6月30日「達美樂全尺寸披薩額外起司增量免費」，訂單內的披薩（口袋披薩及花椰餅皮披薩除外）無論大小都免費送增量起司；限於指定達美樂分店，數量有限、送完為止。

4.即日起至6月30日「摩斯漢堡3指定套餐享88折優惠」，限於指定店家使用，優惠內容依店家標示為主，數量有限、兌完為止。

5.即日起至6月30日「早安美芝城訂餐滿199元送地瓜薯條」，限指定店家適用，每人限用3次，每筆訂單限享1次優惠，優惠詳情以APP及官網為主，數量有限、兌完為止。

6.即日起至8月16日「這一鍋皇室秘藏鍋物訂餐滿500元享75折優惠」，限這一鍋指定店家適用，每筆訂單限享1次優惠，數量有限、兌完為止。

7.即日起至8月16日「燒肉同話訂餐滿200元享75折優惠」，限燒肉同話指定店家適用，每筆訂單限享1次優惠，數量有限、兌完為止。

8.6月9日至6月29日「麥當勞勁辣香鷄翅買1送1」，限指定分店使用，每單限點1次，數量有限、兌完為止。

9.6月16日至7月15日「老先覺功夫窯燒鍋滿125元送40元附餐1份」，限老先覺指定店家適用，數量有限、兌完為止。

▲▼foodpanda首創虛擬超市「熊貓嚴選」、pandanow業務總監Denis Aksenov。（圖／記者蕭筠攝）

▲生鮮雜貨全館6月份凡消費滿額輸入優惠碼享免費外送。（圖／記者蕭筠攝）

●全平台
1.全平台使用線上付款消費滿399元，輸入優惠碼「HOME50」現折50元，每人限用3次。提醒部分店家不適用，數量有限、兌完為止。

2.即日起至6月17日有「LINE好友專屬優惠」，凡全平台消費滿150元可享免費外送，每人限用1次。需加入foodpanda LINE官方帳號，並點擊最新活動資訊索取優惠碼，數量有限、兌完為止。

●熊貓超市
1.6月15日至6月30日熊貓超市指定夏季消暑商品滿150元，輸入優惠碼「COOL現折40元，每人限用2次。提醒限熊貓超市指定商品使用，每日數量有限、兌完為止。

●生鮮雜貨
1.即日起至6月14日精選端午節粽子滿599元，輸入優惠碼「J614」現折150元，每人限用1次。提醒限訂購熊貓生鮮雜貨指定端午節粽子店家，每日數量有限、兌完為止。

2.即日起至6月30日生鮮雜貨全館滿499元，輸入優惠碼「F499」享免費外送。數量有限、兌完為止。

3.即日起至6月30日首次訂購生鮮雜貨者，輸入優惠碼「BUY5」享5折優惠，最高現折200元。提醒限首次訂購熊貓生鮮雜貨，不限已使用過美食外送或外帶自取服務用戶，數量有限、兌完為止。

4.即日起至6月30日JASONS超市一鍵直送國際良品，每周二至周五滿799元，輸入優惠碼「J200」現折200元，限於指定時間使用且每人限用1次，每日數量有限、兌完為止。

●美食外送
1.6月15日至6月30日bb.q CHICKEN韓式炸雞餐廳訂餐滿1000元，輸入優惠碼「BBQ200」現折200元。限bb.q CHICKEN指定店家使用，每筆訂單限享1次優惠，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

●外帶自取
1.即日起至6月14日統一時代百貨外帶自取滿199元，輸入優惠碼「UNIP50」現折50元。限於統一時代百貨指定店家使用，優惠碼有效至6月14日，每人限用5次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至6月30日凡首次使用外帶自取功能者，輸入優惠碼「PUNEW6」享6折優惠，最高現折100元。提醒不限平台新客，數量有限、兌完為止。

3.即日起至6月30日「外帶自取人氣店家最低79折起」，無須優惠碼。限訂購外帶自取服務之指定店家方可享優惠，數量有限、兌完為止。

4.即日起至6月30日消暑聖品外帶自取，輸入優惠碼「PUHOT7」享7折優惠，最高現折100元，每人限用3次。提醒限訂購熊貓外帶自取之指定店家且需滿平台低消才可使用，每日數量有限、兌完為止。

●信用卡優惠
1.即日起至6月30日「JCB信用卡獨家優惠」，全平台消費滿300元，輸入優惠碼「PSJCB006」折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至6月30日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，全平台消費滿200元，輸入優惠碼「PS6LINEPAY」可享88折優惠，最高可折50元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3.即日起至6月30日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至中午11時消費滿100元，輸入優惠碼「PSLPearly6」享85折優惠，最高可折50元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

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