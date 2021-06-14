來警局喝杯咖啡！　杭州拱墅公安旗下派出所「特色咖啡店」爆紅

▲杭州拱墅公安分局內的網紅咖啡館「咖啡伴你」（coffee benny）。（圖／翻攝人民網）

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州的拱墅公安分局下轄派出所在所內開起「特色咖啡店」，引起外界關注。拱墅分局咖啡店門口為多功能花園，店內除休閒飲食區、親子活動區，甚至還有現場製作食品的開放空間。咖啡店取名「拱墅公安，咖啡伴你」（Coffee Benny)，是為了要打造沒有煩惱及壓力的空間，讓同仁緩解工作辛勞。

▲拱墅分局轄內的米市巷派出所也有一間「一米陽光」咖啡館。（圖／翻攝人民網）

《人民網》報導，除了分局大院開設了咖啡店外，拱墅的各個派出所也打造了自己獨特的咖啡店。米市巷派出所決定秉持打造「幸福警隊」的原則，專門騰出一塊區域作為咖啡吧用地，「一米陽光」這個名字，也是從派出所警隊特色名稱「陽光戰隊」而來。

此外，派出所還專門打造了一隻拱墅小貝（bear）放在「一米陽光」門口，消息曝光後，該處還變成網紅打卡點，吸引不少兄弟單位和周邊民眾專程前去拍照打卡。

▲祥符派出所二樓的Police Ideal Space咖啡館未對外開放。（圖／翻攝人民網）

至於開在拱墅區祥符派出所二樓的Police Ideal Space咖啡館，被稱為是杭州第一家開在派出所裡的咖啡館。店內屋頂採藍天白雲設計，咖啡館的logo則將保衛安全的盾牌和咖啡結合在了一起。

不過，這座咖啡館不以營利為目的，也不對外開放民眾入內使用，從業咖啡業十幾年的咖啡師小白稱，「在派出所做咖啡是一件很有正義感的事，原本警察就是自己小時候崇拜的對象，而當他們變成了自己的顧客，得到他們的讚許，內心也是相當有成就感。」