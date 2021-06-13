快訊／台中女騎士雨夜外出…遭賓士撞倒「機車破碎」！命危搶救中

記者李忠憲、莊智勝／台中報導
台中市南屯區昨（12日）晚間10時03分傳出一起嚴重車禍，一名女騎士冒雨外出，不料行經永春東路時與另輛賓士自小客車發生碰撞，女子當場倒地、機車變形碎裂，當救護人員趕抵現場後已經沒有呼吸心跳，後續送往中山醫學大學附設醫院急救；後續事故原因仍待警方進一步調查釐清。
據了解，女騎士目前傷勢相當嚴重，家屬正在商議是否拔管放棄急救。
▲女騎士遭白色賓士撞倒命危。（圖／翻攝記者爆料網，下同）
▼事故現場機車扭曲變形，零件碎裂四散一地。（圖／民眾提供）
記者李忠憲、莊智勝／台中報導
台中市南屯區昨（12日）晚間10時03分傳出一起嚴重車禍，一名女騎士冒雨外出，不料行經永春東路時與另輛賓士自小客車發生碰撞，女子當場倒地、機車變形碎裂，當救護人員趕抵現場後已經沒有呼吸心跳，後續送往中山醫學大學附設醫院急救；後續事故原因仍待警方進一步調查釐清。
據了解，女騎士目前傷勢相當嚴重，家屬正在商議是否拔管放棄急救。
▲女騎士遭白色賓士撞倒命危。（圖／翻攝記者爆料網，下同）
▼事故現場機車扭曲變形，零件碎裂四散一地。（圖／民眾提供）
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