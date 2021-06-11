限時加碼！速食店全門市「加1元爽吃地瓜球」　27門市還免下車取餐

▲繼光香香雞6月優惠再加碼。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

端午節假期即將開跑，但因國內疫情嚴峻，政府呼籲民眾取消返鄉計畫，以防堵疫情持續擴大。為感謝全民就地過端午，台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」宣布加碼推「加1元吃甜心地瓜球」活動，即日起至6月30日起只要來電預定炸物就可用1元爽吃地瓜球，全台門市通通有；另，指定27門市還提供30分鐘前來電預定免下車由店員貼心供餐。

▲30日前來電預定加1元爽吃地瓜球。

6月優惠再加碼！繼光香香雞即日起至6月30日至祭出「加1元送甜心地瓜球」優惠，只要在取貨30分鐘前來電預定炸物，即可用1元吃到人氣地瓜球，全台門市皆適用，而於活動期間也有指定27門市推出「來電預訂 安心自取」活動，同樣提前30分鐘來電預訂，免下車就有門市人員貼心供餐。

可免下車取餐門市有西門店、忠孝店、雙連店、南港潤泰店 、淡水店、府中店、大坪林店、新莊幸福店、桃園站前店、林口長庚店、中壢站前店、新竹中正店、新竹西大店、竹北店、廟前店、福星店、豐原店、新一中店、漢口店、大里店、昌平店、永安店、南屯店、樹孝店、大甲店、台中世貿店、台中向上店。

另，全門市至25日也有「消費滿額禮」活動，只要單筆消費滿200元就送總價200元的商品優惠券，像是有「買炸物送甜心地瓜球」、「任選飲品買1送1」、「買大份香香炸雞送墨魚甜不辣」、「買經典組合送蒜脆杏鮑菇」等，各種組合一次吃。

▲漢堡王7夯品買1送1。

除外，繼開撒激省券後，漢堡王宣布優惠加碼了，這次祭出「7大夯品買1送1」，包括原味小華堡、牛排醬燒牛肉堡、花生脆雞堡、10塊雞塊、大杯可樂、中份薯條、辣薯球等，即日起至30日通通買1送1，無論是直接到門市外帶，還是先用手機或官網訂餐自取通通享優惠，提醒兒童樂園、機場及竹科台積P1店不適用此活動。

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