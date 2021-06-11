　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限時加碼！速食店全門市「加1元爽吃地瓜球」　27門市還免下車取餐

▲▼繼光香香雞。（圖／繼光香香雞提供）

▲繼光香香雞6月優惠再加碼。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

端午節假期即將開跑，但因國內疫情嚴峻，政府呼籲民眾取消返鄉計畫，以防堵疫情持續擴大。為感謝全民就地過端午，台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」宣布加碼推「加1元吃甜心地瓜球」活動，即日起至6月30日起只要來電預定炸物就可用1元爽吃地瓜球，全台門市通通有；另，指定27門市還提供30分鐘前來電預定免下車由店員貼心供餐。

▲▼繼光香香雞地瓜球。（圖／繼光香香雞提供）

▲30日前來電預定加1元爽吃地瓜球。

6月優惠再加碼！繼光香香雞即日起至6月30日至祭出「加1元送甜心地瓜球」優惠，只要在取貨30分鐘前來電預定炸物，即可用1元吃到人氣地瓜球，全台門市皆適用，而於活動期間也有指定27門市推出「來電預訂 安心自取」活動，同樣提前30分鐘來電預訂，免下車就有門市人員貼心供餐。

可免下車取餐門市有西門店、忠孝店、雙連店、南港潤泰店 、淡水店、府中店、大坪林店、新莊幸福店、桃園站前店、林口長庚店、中壢站前店、新竹中正店、新竹西大店、竹北店、廟前店、福星店、豐原店、新一中店、漢口店、大里店、昌平店、永安店、南屯店、樹孝店、大甲店、台中世貿店、台中向上店。

另，全門市至25日也有「消費滿額禮」活動，只要單筆消費滿200元就送總價200元的商品優惠券，像是有「買炸物送甜心地瓜球」、「任選飲品買1送1」、「買大份香香炸雞送墨魚甜不辣」、「買經典組合送蒜脆杏鮑菇」等，各種組合一次吃。

▲▼漢堡王7夯品買1送1。（圖／業者提供）

▲漢堡王7夯品買1送1。

除外，繼開撒激省券後，漢堡王宣布優惠加碼了，這次祭出「7大夯品買1送1」，包括原味小華堡、牛排醬燒牛肉堡、花生脆雞堡、10塊雞塊、大杯可樂、中份薯條、辣薯球等，即日起至30日通通買1送1，無論是直接到門市外帶，還是先用手機或官網訂餐自取通通享優惠，提醒兒童樂園、機場及竹科台積P1店不適用此活動。

【你可能也想看】

►1元蛋塔、牛排堡買1送1！6月速食優惠懶人包　還有炸年糕免費吃
►收下來！6大餐飲「外帶限時優惠」一次看　還可免費吃餃子、喝泰奶
►防疫靠外送！熊貓「6月優惠碼」一次看　星巴克、麥當勞全買1送1

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

ET快訊
獨／信「F級感情」現況曝！　親妹爆他：身價3億沒手機原因
小資族花4萬7「衝美打疫苗」　17天搞定！網一看超心動
超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組　老司機點頭狂喊讚
最美鏡頭曝！日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史首次
主播爆「有神秘管道」打疫苗！　1週前接重量級大哥邀約：有多的
快訊／才說端午別群聚！ 永和菜市場大爆滿「恐怖畫面曝」
快訊／新北、桃園等13縣市大雨特報！防雷擊強陣風
快訊／桃園獲5.6萬劑AZ！跟進高雄「長者接種免排隊、免預約

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

小黃司機宅配送菜！首日上千家庭受惠　蔬果魚肉、冷凍品都可配送

歡樂送被駭「個人電話、地址外洩」！台灣麥當勞：4方式通知消費者

系統遭駭「消費者、員工資料被竊」！台灣麥當勞回應了

大同3C防疫出大招！年中慶＋618強檔優惠　滿額贈好禮、指定商品買1送壹

好食好事第4屆加速器線上啟動　讓台灣處處有好食

搶了啦！6／18凌晨0點準備　iPhone 12 Pro Max狂殺只要4140元

【廣編】疫情期間義百代挺你不間斷！優質小農食材義式料理79折優惠

肯德基新推升級版「白玉珍奶、黑磚奶茶」　2款冰淇淋大福上市

文化活動進行中！第11屆總統文化獎徵件倒數

宅經濟席捲全台！momo購物「618」即將開戰　4大品類一次盤點

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

小黃司機宅配送菜！首日上千家庭受惠　蔬果魚肉、冷凍品都可配送

歡樂送被駭「個人電話、地址外洩」！台灣麥當勞：4方式通知消費者

系統遭駭「消費者、員工資料被竊」！台灣麥當勞回應了

大同3C防疫出大招！年中慶＋618強檔優惠　滿額贈好禮、指定商品買1送壹

好食好事第4屆加速器線上啟動　讓台灣處處有好食

搶了啦！6／18凌晨0點準備　iPhone 12 Pro Max狂殺只要4140元

【廣編】疫情期間義百代挺你不間斷！優質小農食材義式料理79折優惠

肯德基新推升級版「白玉珍奶、黑磚奶茶」　2款冰淇淋大福上市

文化活動進行中！第11屆總統文化獎徵件倒數

宅經濟席捲全台！momo購物「618」即將開戰　4大品類一次盤點

鄰居嚇「你家有黑影竄來竄去」！　見貓孫靠窗網笑：是可愛鬼啦

吳念庭生涯首扛四棒　首打席得點圈有人再度敲安建功！

家人全確診！3鳥寶住旅館「不吃飯想媽媽」　店家暖開視訊解思念

大谷翔平回休息室還幫對手撿球棒　暖哭美媒：人真好

彰化15日開打3.7萬AZ！電話打爆預約不到　部分長者要再等等　　

林書豪重返CBA　陸媒：北京首鋼開價年薪350萬美金

竹縣新豐鄉驚傳週日「送煞」　網氣炸：禁辦活動，畫鍾馗怎戴罩？

第6題超多人投降！「小三社會考題」像國一課程　網崩潰：沒1題會

Lexus賣最好的休旅NX大改款現身啦　全新2.4升渦輪引擎狂榨279匹

首創美容業防疫最高標準　東森自然美全員PCR篩檢

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

消費熱門新聞

iPhone 12 Pro Max狂殺只要4140元

富及第冷凍櫃讓你食材囤好囤滿

歡樂送資料外洩！台灣麥當勞4方式通知消費者

「618」即將開戰　4大品類一次盤點

31元爽喝大杯美式！超商限時咖啡優惠

系統被駭資料外洩！台灣麥當勞回應了

頂呱呱「1斤雞」快閃端午節！

連假採買帶證件！北市賣場強制分流

速食店連20天「7大夯品買1送1」

美式賣場去屑抗菌洗髮精補貨到

萊爾富限量早餐箱爽嗑爆漿餐包

限時加碼！速食店加1元爽吃地瓜球

牛排堡買1送1！6月速食優惠懶人包

打不到新冠肺炎疫苗怎麼辦？

更多熱門

相關新聞

宏匯廣場6／12恢復餐飲外帶營業

宏匯廣場6／12恢復餐飲外帶營業

本土疫情已延燒，宏匯廣場配合政府防疫政策、保護從業人員，徹底執行自主停業19天，6月12日將恢復全館餐飲外帶服務，為了確保健康安全的工作環境、讓顧客購買外帶更安心，宏匯廣場在餐飲復業之前，自主啟動257位餐飲同仁快篩，今日接受快篩的專櫃同仁全為陰性，都可以健康安心的重返工作崗位。

山海樓新推4人外送合菜2千元有找

山海樓新推4人外送合菜2千元有找

關鍵字：

美食情報繼光香香雞漢堡王外帶

讀者迴響

熱門新聞

大S深夜私人IG發聲：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！黑底白字撂狠話

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

大S喊屠殺回應：我們不是白老鼠

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

張蘭曬汪小菲近況「捧兒踩媳」　網一看：離定了

15年首見「匝道成停車場」　他通勤怒：遲到1小時

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

不甩陳時中！國道今早湧入車流

王力宏打疫苗「接種畫面」曝光　網一看傻眼

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

更多

最夯影音

更多
婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎
妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面