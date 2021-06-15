內餡是布朗尼蛋糕！超商推罪惡鐵觀音、伯爵茶雪糕　任選2件8折

▲「全家X古娃娃」推聯名冰品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新冰開吃了！全家找來有著「便利商店女神」之稱的網紅「古娃娃」，聯手推出2款全新雪糕冰，選用可可、奶茶奶蓋作為基底冰，內餡夾進布朗尼蛋糕體，搭配濃厚又帶有苦韻的茶外皮，微甜微苦的滋味絕對要嚐鮮，即日起正式開吃，2款冰6月16日至7月13日前還享任選2件8折優惠。另，7-11近期也有超夯士力架花生巧克力、立頓珍珠奶茶冰棒，通通別錯過。

▲2款冰棒內餡搭配布郎尼蛋糕。

▲同步吃桂冠湯圓冰。

「全家X古娃娃」聯手打造2款聯名茶雪糕，其中，「伯爵可可奶蓋雪糕」，選用可可奶蓋作為主要冰體，內餡搭配布朗尼蛋糕，外層則帶有濃郁茶香，多層次滋味讓人一口接一口，另一款「鐵觀音濃奶茶奶蓋雪糕」，大口咬下是鐵觀音奶茶香，同樣加入布朗尼蛋糕體，冰控不能放過，6月16日至7月13日還享任選2件8折優惠。

另，同步還吃得到罪惡花生、芝麻湯圓冰，6月16日起推出「桂冠冰菓室」系列冰品，必吃神複製桂冠湯圓內餡的「流心芝麻」、「流心花生」冰淇淋，選用有著清新玄米香的冰淇淋，輕挖開可是能看到超療癒芝麻、花生餡的流心畫面，還有宇治金時、楊枝甘露2款異國風味冰，欠吃到不行。

▲7-11最新冰品。（圖／7-11提供）

另，7-11近日也推出罪惡新冰品，包括去年一開賣就掀起話題的「杜老爺X立頓珍奶大雪糕」，不僅加進了迷你Q還原珍珠奶茶的咀嚼感，今年還加量吃到爽，以及另一款全新「杜老爺X立頓蜜桃果茶冰棒」，添加茶香濃厚的立頓茶粉、蜜桃果汁及蜜桃粉條，打造清爽夏日滋味。

而巧克力控則必吃吃美國原裝進口「士力架花生巧克力風味冰棒」，濃郁的花生巧克力風味以棒狀冰淇淋呈現，每一口都是甜蜜爆表，把握機會開吃。

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