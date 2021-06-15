台南高齡長者開打AZ疫苗首日施打秩序良好　衛生局：每位長者都打得到！

▲85歲以上長者、75歲以上領有重大傷病卡及75歲以上具原住民身分長者接種AZ疫苗，全市37個行政區內的轄區院所、衛生所將陸續進行長者施打作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市15日下午起依照中央流行疫情指揮中心公告之疫苗接種順位，開放85歲以上長者、75歲以上領有重大傷病卡及75歲以上具原住民身分長者接種AZ疫苗，全市37個行政區內的轄區院所、衛生所將陸續進行長者施打作業，針對行動不便的長者，區公所亦提供接送服務。

日本政府提供我國124萬劑AZ (AstraZeneca) 疫苗，台南獲中央配送56000劑並於6月12日下午展開長照機構施打作業，13至14日於台南市醫院、東區復興國中、新營體育場、慈濟基金會善化連絡處設立的大型接種站協助第一至三類人員接種，截至14日共施打12869人。

台南市衛生局指出，85歲以上長者、75歲以上領有重大傷病卡及75歲以上具原住民身分長者接種AZ疫苗，15日上午起全市37個行政區內的轄區院所、衛生所將陸續進行長者施打作業，針對行動不便的長者，區公所亦提供接送服務。

其中南區、安南區透過良好的動線規劃，目前已分別完成區裡各38位、58位長者接種。

有關75歲以上具重大傷病卡的長輩如何邀約施打?衛生局說明如下：1、各接種醫院將主動聯繫於該院內看診的75歲以上具重大傷病卡的長輩，返院施打。2、如果長者想要自己跟公所或衛生所聯繫也是可以的，衛生局將會為長者妥適安排。

此外，很多長輩都擔心15日沒有去打，會不會16日去就打不到了？衛生局則表示，市府是計畫性施打，依風險評估排定順序，只要有接到通知的一定會打到。

現場的劑量也都是有定數，不是去排隊就可以打，請長者不要心急。

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