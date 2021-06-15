直擊新光醫院疫苗接種站！排隊看不見盡頭　民怨：動線真的很亂

▲新光醫院一早湧進大量疫苗接種排隊人潮。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

台北市今日開放首波85歲以上長者接種新冠疫苗，新光醫院於上午9點起在科教館開放接種服務，預計一天能打1400劑疫苗，記者就至現場直擊最新狀況，還沒9點科教館就湧進大量排隊人潮，根本看不見盡頭，就有民眾抱怨，排隊動線真的很亂，甚至一開始來還找不到排隊隊伍。

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▲科教館外排隊有安排多位工作人員指引。



新光醫院於科教館內安排8道注射動線，外頭排隊隊伍也有安排許多工作人員指引，分為輪椅及非輪椅動線，現場也有提供輪椅和椅子供長者使用。新光醫院表示，預計一天可以打1400劑疫苗，早上、下午各700劑，本來預定打到下午4點，不過按照目前狀況來看可能會延遲，但一定會打到完。

家住天母的康先生表示，早上大概8點半就帶媽媽來科教館排隊，不過認為現場排隊有點太亂了，一開始來還找不到隊伍。

▲就有民眾反應排隊動線很亂。



另一位由兒子陪同打疫苗的老先生則指出，今早才收到10:30再來醫院的通知，但我8:30就來了，真的太晚才收到通知，而且現場排隊動線真的很亂，甚至一開始還沒有提供輪椅，有點「忙中補亂」的情況。

不過也有一位帶爸爸來打疫苗的先生認為，他說，從排隊到施打疫苗的過程都還算順利，今天特別請假帶爸爸來打疫苗，早上大概8:10就來排隊，爸爸在9:10分左右就打完疫苗了，整體花1小時就能完成。

▲新光醫院預計今日會施打1400劑疫苗。