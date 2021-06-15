南韓願提供北韓新冠疫苗！文在寅表態「基於人道主義」：美國也支持

▲文在寅會晤奧地利總統范德貝倫，雙方會後舉行聯合記者會。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅夫婦13日結束七大工業國組織（G7）元首峰會行程後，於當地時間14日飛抵奧地利進行國是訪問，並與奧地利總統范德貝倫進行韓奧雙邊會談。他在聯合記者會上答道，基於人道主義的立場，若平壤當局願意接受防疫合作，南韓願意向北韓（朝鮮）提供新冠疫苗。

根據韓媒《Edaily》報導，文在寅夫婦14日前往奧地利進行國是訪問，會晤該國總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen），當時有名記者向文在寅問道，是否有基於人道主義，向北韓提供新冠疫苗的計畫。對此文在寅表示，「目前南韓正逐漸加快接種速度，不過光是高所得國家在接種速度上領先，並不能代表（全球）從新冠疫情解放。」

文在寅答道，「包括開發中國家，所有低所得國家都需分配到疫苗，全球才能解除新冠疫情危機。目前南韓正研擬擴大對開發中國家的疫苗供應，增加對COVAX的援助。另外，根據與美國達成的疫苗全球夥伴協議，南韓成為全球疫苗生產基地，提升疫苗供應、擊退全球新冠疫情，一旦南韓扮演全球疫苗生產基地的角色，北韓當然也成為合作對象。」

文在寅補充，「若北韓答應，則（南韓）將積極推動對北韓的疫苗供應。對於提供北韓人道主義上的協助，美國也積極表示支持。」

對於文在寅的答覆，范德威倫表示，「我同意文總統的說法，我認為只有全球所有國家同心協力，才有可能擊退新冠大流行。因此，不管是歐洲、開發中國家，亦或窮國，所有國家民眾施打疫苗可謂相當重要，當然北韓亦是如此。不過北韓會採取何種立場、或是存在什麼相關數據分析，我們不是很清楚。不管有何種訊息，我們都很樂意提供協助。」

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