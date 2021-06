菲律賓3成民眾拒打疫苗！她「送獨棟房」鼓勵接種　雄厚背景曝光

▲菲律賓女議員維拉爾(Camille Villar)推出「打疫苗送獨棟房」的抽獎活動。(圖/翻攝自推特「@_camillevillar」)

記者張寧倢/編譯

美國為了拚新冠疫苗接種率,各州政府與商家紛紛祭出奇招鼓勵接種,除了贈送現金獎以外,有些疫苗接種站還免費提供酒水、大麻煙等。然而,菲律賓一名女性議員更是端出「打疫苗送獨棟房」的抽獎活動,希望能提高菲國民眾施打疫苗的意願,背後則有她建設業的富豪爸爸相挺。

根據半島電視台報導,菲律賓民眾對於新冠疫苗信任度不足,當地5月份進行的一項民調顯示,在1200名菲律賓民眾中,只有3分之1的受訪者願意接種疫苗,另外3分之1的人表示不願意接種,其餘則回答尚未做好決定。調查顯示,民眾最大的擔憂是疫苗的副作用,其次是對疫苗效力的質疑,導致目前菲律賓僅約4%人口接種過第1劑疫苗、1.4%人口完成2劑接種。

▲菲律賓女議員維拉爾來自一個大型房地產企業家族,父親也曾經從政。(圖/翻攝自推特「@_camillevillar」)

報導指出,馬尼拉大都會區的拉斯皮納斯市(Las Pinas)的女議員維拉爾(Camille Villar)因此在5月28日宣布,將在當地舉辦疫苗抽獎活動,頭獎祭出一幢獨棟房產,二獎則是全新機車,此外,從7月起每月會抽出10位民眾贈送價值100美元(約新台幣2760元)的生活補助禮包,其中包含食品與雜貨等,截至6月8日,已有超過10萬居民參與接種疫苗抽獎活動。

報導稱,維拉爾的家族擁有菲律賓最大的房地產企業集團之一,作為抽獎活動獎品的房地產粗估價值約2萬美元(約新台幣55萬元),是由拉維爾的父親、前參議員曼尼(Manny Villar)親自監督,集團旗下公司負責營建。曾經擔心疫苗副作用的女性市民塔拉卓(Fannie Taladro)就為了抽獎,特地從外地來到拉斯皮納斯市施打疫苗,「現在不管發生什麼都取決於上帝了,因為我們需要它(獨棟房)。」

Day 1 na po ng ating May Bahay sa Bakuna program!



Para sa mga gusto mag register, mag punta lamang sa inyong Barangay, o online sa https://t.co/5ektfLkj5R



Goodluck sa lahat at tandaan, ang wais na Las Piñero, ligtas at bakunado!#MayBahaySaBakuna pic.twitter.com/NTshyggLEh