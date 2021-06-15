菲律賓3成民眾拒打疫苗！她「送獨棟房」鼓勵接種　雄厚背景曝光

▲菲律賓女議員維拉爾（Camille Villar）推出「打疫苗送獨棟房」的抽獎活動。（圖／翻攝自推特「@_camillevillar」）

記者張寧倢／編譯

美國為了拚新冠疫苗接種率，各州政府與商家紛紛祭出奇招鼓勵接種，除了贈送現金獎以外，有些疫苗接種站還免費提供酒水、大麻煙等。然而，菲律賓一名女性議員更是端出「打疫苗送獨棟房」的抽獎活動，希望能提高菲國民眾施打疫苗的意願，背後則有她建設業的富豪爸爸相挺。

根據半島電視台報導，菲律賓民眾對於新冠疫苗信任度不足，當地5月份進行的一項民調顯示，在1200名菲律賓民眾中，只有3分之1的受訪者願意接種疫苗，另外3分之1的人表示不願意接種，其餘則回答尚未做好決定。調查顯示，民眾最大的擔憂是疫苗的副作用，其次是對疫苗效力的質疑，導致目前菲律賓僅約4%人口接種過第1劑疫苗、1.4%人口完成2劑接種。

▲菲律賓女議員維拉爾來自一個大型房地產企業家族，父親也曾經從政。（圖／翻攝自推特「@_camillevillar」）

報導指出，馬尼拉大都會區的拉斯皮納斯市（Las Pinas）的女議員維拉爾（Camille Villar）因此在5月28日宣布，將在當地舉辦疫苗抽獎活動，頭獎祭出一幢獨棟房產，二獎則是全新機車，此外，從7月起每月會抽出10位民眾贈送價值100美元（約新台幣2760元）的生活補助禮包，其中包含食品與雜貨等，截至6月8日，已有超過10萬居民參與接種疫苗抽獎活動。

報導稱，維拉爾的家族擁有菲律賓最大的房地產企業集團之一，作為抽獎活動獎品的房地產粗估價值約2萬美元（約新台幣55萬元），是由拉維爾的父親、前參議員曼尼（Manny Villar）親自監督，集團旗下公司負責營建。曾經擔心疫苗副作用的女性市民塔拉卓（Fannie Taladro）就為了抽獎，特地從外地來到拉斯皮納斯市施打疫苗，「現在不管發生什麼都取決於上帝了，因為我們需要它（獨棟房）。」

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