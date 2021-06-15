新光醫院「宇美町式打法」8條注射線全開！半小時可接種150人

▲新光醫院採用「宇美町式」施打法，減少長者移動時間。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

台北市今（15）日開放首波85歲以上長者接種新冠疫苗，新光醫院於上午9點起在科教館開放接種服務，採用「宇美町式」打法，民眾只需要坐在椅子上，醫師和護理師就會上前施打，平均每人只要13分鐘內就能完成接種，開打半小時就打完150位長者。另外，針對民眾抱怨動線混亂一事，院長侯勝茂表示，一發現問題就馬上規劃最新排隊分流。

新光醫院今日於科教館內安排8道注射動線，問診完就可以接種疫苗，採用「宇美町式」施打法，長者只需要坐在椅子上，由醫生及護理師上前施打，新光醫院副院長洪子仁表示，開打短短半小時就施打完150名長者，每人平均12～13分就能完成接種，並至休息區觀察30分鐘。

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▲新光醫院開打半小時就打完150位長者。



▲平均每位民眾花13分鐘內就能完成疫苗施打，之後需要再去休息區觀察。



新光醫院一日可打1400劑，上午預計施打700名長者，洪子仁指出，下午預約人數大概只有200人，預估今日上午應該是此次開打人數最多的時段，一早就有很多長者提早到場，雖然一度壅擠，但開打半小時後，人流就恢復穩定。

新光醫院院長侯勝茂表示，一早8：45到9：20就已經施打非常順利，我們7點就來科教館進行第5次演練，很多長者都迫不及待趕快打疫苗，且早上預計打的700位長者，其中有600位都在新光醫院看過病，掛號完後就很好處理。

侯勝茂說，今日科教館疫苗接種站動用院內約100位同仁支援，科教館也貢獻相當多人力，8條注射動線不是簡單的事情，就像看門診一樣，因為每個醫生都要詢問長者是否有過敏狀況。

另外，侯勝茂也指出，除了感激長者來這裡施打疫苗之外，也要特別感謝科教館，不僅免費借給我們打疫苗，還給我們開冷氣，連館長劉火欽也加入非醫療協助的部分，讓我們能順利完成任務。

至於民眾抱怨排隊動線混亂沒做好，侯勝茂表示，確實外面規劃不是很好，我們也沒想到會有這麼多使用輪椅的長者，我們一發現問題後就馬上規劃輪椅、非輪椅分流動線。

▲科教館免費提供場地給新光醫院，就連館長也投入支援。