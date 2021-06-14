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日本武田製藥獲Novavax疫苗技術　本地生產每年可達2.5億劑！

▲▼Novavax疫苗。（圖／路透）

▲日相菅義偉表示，正在協商進口1.5億劑Novavax疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日本厚生勞動省目前批准了包含輝瑞、莫德納與AZ疫苗的使用許可，首相菅義偉5月7日在在新聞記者會中宣布，目前正在討論進口1.5億劑美國諾瓦瓦克斯（Novavax）生技公司研發的新冠疫苗。另外，武田藥品也透露，已經獲得Novavax疫苗製造技術轉移與使用的許可，預計每年可提供2.5億劑的產量。

綜合《朝日新聞》與彭博社報導，武田藥品5月21日獲得日本厚生勞動省的生產銷售許可，從美國進口5000萬劑莫德納疫苗，並從24日起在東京與大阪大規模接種。而首相菅義偉5月7日在記者會中表示，政府正在以1.5億劑的疫苗數量為前提，與美國Novavax、武田藥品展開三方協商，預計最快下半年或2022年年初到貨。

▲▼日本武田製藥、武田藥品工業。（圖／路透）

▲日本武田藥品工業與美國藥廠簽訂協議，將在日本國內生產Novavax疫苗。（圖／路透）

另外，武田藥品同時與Novavax簽訂協議取得疫苗技術轉移，未來將使用自己的設備，在日本國內開發、製造與銷售Novavax疫苗，目前正以200位20歲以上日本成年人為對象進行臨床實驗，預計年內即可開始投產，並達到每年2.5億劑的疫苗產量。

根據報導，美國Novavax疫苗為「重組蛋白疫苗」又稱蛋白質次單位疫苗，與台灣國產的高端、聯亞疫苗使用的技術相同，因為沒有活病毒進入人體，安全性較高，包含B肝疫苗、人類乳突病毒（HPV）疫苗也是屬於此類型疫苗。儲存方面，Novavax疫苗可存放於2°C至8°C的冷藏溫度，不需要像莫德納與輝瑞疫苗需以零下20°C的極低溫冷鏈運送。

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