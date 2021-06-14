南韓挨批失禮狂妄！G7紀念照「刪掉南非總統」：讚嘆我國先進地位

▲文在寅站前排，位於拜登、強生正中間，南韓政府公布的宣傳照卻將站在日相菅義偉正前方的南非總統截去。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓並非七大工業國組織（G7）峰會的成員國，然而總統文在寅今年卻受邀出席G7峰會，向全球分享新冠防疫經驗。不過卻有眼尖網友發現，南韓政府在社群網站上發佈紀念合照作為宣傳時，竟逕自截去相片邊緣的南非總統，還寫到「從一張相片看清大韓民國的地位」，認為這是對他國不尊重的態度。

英國輪值今年G7峰會主席國，首相強生邀請南韓、印度、澳洲、南非4國元首參與G7峰會，期望以「G7+4」的形式討論新冠防疫、環境保護等議題，不過此前日本政府曾一度拒絕讓南韓參與。

根據韓媒《中央日報》，南韓政府以「大韓民國政府」臉書粉絲專頁上傳G7峰會時各國元首在卡比斯灣海灘前拍的合照，從該張照片中可以看到，文在寅站在美國總統拜登、英國首相強生的正中間，以此突顯出南韓在國際上舉足輕重的地位，照片底下加上註解。

▲南韓政府事後補上傳正確的相片，撤下造成外交失禮誤會的相片。（圖／翻攝自大韓民國政府臉書）

該張照片寫到，「這個位置、這個模樣就是大韓民國的地位，我們終於成長到這個位置！這是各位國民克服苦難的時間，以血淚努力堆疊出來的結果。非常感激，多虧全體國民們的努力。」

南韓政府解釋此次出席G7峰會象徵的意義，「南韓出席G7峰會，代表著登上先進國家之列。我國此次受邀出席G7元首峰會，是對我國身為民主國家、技術先驅國的高度評價。」

不過仔細一看，文在寅除了站在正中央的位置，原本站在前排最左端的南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa），卻被無端從照片中截去，彷彿是不曾出席會議的透明人。大韓民國政府、青瓦台國民溝通首席朴洙賢、青瓦台青年秘書官金光珍第一時間都在臉書上分享該張錯誤相片。

韓網論壇上的網友們噓聲不斷，認為是政府刻意將文在寅的位置放在宣傳相片的正中間，才決定裁掉照片的左緣，造成南非總統拉瑪佛沙在照片中被硬生生截去，此舉根本是外交上的嚴重失禮。

對此，南韓政府在上傳相片的15個小時後，於今（14）日重新上傳正確的相片，並解釋是幕僚團隊在設計圖片時出現的疏失，加上周末管理人員未適時檢查確認，才造成如此疏忽。

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