確診公務員成「防疫破口」！他隱瞞接觸史　造成18人染Delta變種株

▲近來新冠變種病毒株滲透進南韓社區，一名公務員隱匿動線，造成其他18人確診。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川一名確診新冠肺炎的公務員，事後被判定染上印度變種病毒株（Delta），不僅趁子女因接觸史居家隔離時仍外出與親友聚會，甚至在疫調過程中還私自隱匿動線，防疫出現大破口，導致在這波「N次感染」傳播鏈下新增18名確診者。

根據《韓聯社》報導，仁川市南洞區一名公務員於5月23日與親友見面，事後於本月2日確診時，在疫調過程中卻向防疫當局隱瞞曾和親友見面的事實，造成印度變種病毒株趁「N次感染」傳播鏈迅速擴散，疫調人員無法透過接觸史揪出確診者，最後導致新增18人感染。

此次仁川市南洞區家族、校園群聚感染案共有58人確診，該名公務員便是其中一名確診者，事後當局確認該宗群聚感染案中，有數名確診者感染的是印度變種病毒株。

仁川市長朴南春（박남춘）坦言，已認知到事態的嚴重性，且身為為公家機關服務的人員，在疫調時卻撒了彌天大謊，對此毫無任何辯解的餘地，「由於該名公務員說謊，造成長達2周的時間形成防疫上的死角，在此呼籲南洞區廳應下達必要性的指令。」

據悉，截至14日0時為止，南韓昨（13）日共新增399名確診者。

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